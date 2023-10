Hier kommt der Christbaum für den Adventmarkt vor dem Schloss Schönbrunn her

Eine 40-jährige Fichte aus der Region Salzkammergut ist in diesem Jahr als Weihnachtsbaum vor dem Schloss Schönbrunn in Wien geplant.

Am Dienstag kam der 18 Meter hohe Baum aus dem Forstrevier Gosau der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) in Schönbrunn an. Er wurde vom Tieflader gehoben und im Schacht auf dem Ehrenhof verankert. Mit Keilen befestigt und Seilen fixiert wartet der Baum nun auf die Eröffnung des zum 30. Mal stattfindenden Kultur- & Weihnachtsmarktes Schloss Schönbrunn am 18. November.