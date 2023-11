Aktion scharf der Polizei auf Wiener Christkindlmärkten

Auf den Wiener Christkindlmärkten führt die Stadt gemeinsam mit der Polizei vermehrt Schwerpunktaktionen durch, um Taschen- und Häferldiebstähle zu bekämpfen und die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.

Die Wiener Christkindlmärkte werden in den kommenden Wochen von tausenden Menschen frequentiert - und auch ein Einsatzteam der Stadt wird dort regelmäßig vorbeischauen. Gemeinsam mit der Polizei will man Schwerpunktaktionen durchführen, wie man am Mittwoch mitteilte.