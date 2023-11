Buntes Programm beim Wiener Adventmarkt im Alten AKH

Der traditionelle Adventmarkt im Wiener Alten AKH bietet neben Marktständen auch ein Karusell und eine Eisstockbahn.

Der Weihnachtsmarkt im Wiener Alten AKH lockt Besucher mit seiner gemütlichen und romantischen Stimmung an. 42 Stände bieten im Weihnachtsdorf im Alten AKH Wien Speisen, Getränke und Handwerk an. Eine Besonderheit: An den Wochenenden finden besondere Show-Acts statt. Einige der Künstler bewegen sich auf Stelzen durch den Markt und erstrahlen bei Einbruch der Dämmerung in LED-Licht.