Im Juli finden in Wien zahlreiche Gratis-Events statt. ©pixabay.com/APA/St.Balbach Art Produktion

Im Juli finden in Wien zahlreiche Gratis-Events statt. ©pixabay.com/APA/St.Balbach Art Produktion

Freier Eintritt: Diese Events locken im Juli 2019 in Wien

Auch im Juli werden in Wien wieder zahlreiche Events über die Bühne gehen, die bei freiem Eintritt besucht werden können. Damit ihr nichts verpasst, haben wir einen Überblick.

Ihr möchtet etwas erleben, ohne dafür Geld auszugeben? In Wien gibt es im Juli zahlreiche Veranstaltungen, bei denen der Geldbeutel geschont wird. Wir haben für euch die besten kostenlosen Events chronologisch zusammengetragen.

Gratis Veranstaltungen in Wien: Alle Juli-Events im Überblick

24.05. bis 16.09.2019: Volxkino

Das Volxkino gehört längst zum fixen Bestandteil des Wiener Sommervergnügens. Heuer steht sogar ein rundes Jubiläum an: Zum 30. Mal lädt das wandernde Wiener Sommerkino zum kostenlosen Filmschauen ein. Hier das gesamte Programm auf einen Blick

24.06. bis 10.07.2019: Freikonzerte beim Jazzfest Wien

Das JazzFest.Wien 2019 geht von 24. Juni bis 10. Juli über die Bühne. Am Programm stehen Debüts, Glamour, ausverkaufte Konzerte und Gratis-Gigs. Hier geht's zum diesjährigen Programm

27.06. bis 28.8.2019: Ottakringer Braukultur-Wochen

Live Acts, Street Food und viel frisches Bier: Diese drei Dinge dürfen bei den Braukultur-Wochen in der Ottakringer Brauerei nicht fehlen. In dieser Zeit wird open-air gefeiert, gesungen, geplaudert, relaxed, gegessen und getrunken. Mehr dazu erfahren

28.06. bis 19.07.2019: Gratis-Sommerkino "Kaleidoskop"

Das neue Wiener Open Air Sommerkino "Kaleidoskop" zeigt am Karlsplatz 31 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme bei freiem Eintritt. Das Programm findet ihr hier

29.06. bis 01.09.2019: Filmfestival am Rathausplatz

Wiens beliebtestes Freizeit-Sommerhighlight auf dem Rathausplatz geht wieder an den Start. Auch in der 29. Saison bietet das Film Festival bei freiem Eintritt wieder zahllose Highlights - wir haben das gesamte Programm.

01. bis 31.07.2019: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Auch im Juli 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Gratis-Aktionen. Hier der Überblick nach Bezirken

01. bis 31.07.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 31.07.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Neu ist der wöchentlich stattfindende “International Monday”. Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 31.07.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 31.07.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Zu den aktuellen Projekten

01.07. bis 31.08.2019: Lesen im Park

Im Rahmen des Schwerpunkts „Lesen im Park“ werden Kinder von drei bis zehn Jahren auf Spielplätzen und in Parks spielerisch zum Lesen und zur Beschäftigung mit Büchern animiert. Bilderbücher, Kinder-Krimis, Erstlese-Texte, Abenteuergeschichten, Sachbücher und vieles mehr befinden sich vor Ort und können entliehen werden. Details zur Aktion

05.07.2019: Sommerfest im Belvedere 21

Am 5. Juli lädt das Belvedere 21 zum jährlichen Sommerfest. Von 14.00 bis 22.00 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt geboten.

05. und 06.07.2019: Österreichisches Blasmusikfest

Gute Stimmung und heimische Klangvielfalt vom Rathausplatz über den Graben bis zum Belvedere sind beim Österreichischen Blasmusikfest Programm. Hier mehr zur Veranstaltung erfahren

05.07. bis 01.09.2019: Takeover Street Art & Skateboarding

Ab 5. Juli kann die Ausstellung "Takeover Street Art & Skateboarding" im Wien Museum bei freiem Eintritt besucht werden. Da das Museum renoviert wird, nutzte man die Möglichkeit und stellte Street-Art-Künstlern die Wände zur Verfügung.

06.07.2019: Virtuelle Formel 1 im MQ

Am 6. Juli findet in der Arena 21 im Wiener Museumquartier das Finale des Formelaustria eF1 Championships, der ersten offiziellen Online Formel 1 Liga im deutschsprachigen Raum statt. Der Eintritt ist frei.

13.07.2019: Lebensmittel-Infotag am Naschmarkt

Jährlich schmeißt jeder Wiener, jede Wienerin durchschnittlich 40 Kilogramm genießbare Lebensmittel weg. Beim Lebensmittel-Infotag werden wichtige Fakten zur Lebensmittelverschwendung anschaulich dargestellt.

14., 21. und 28.07.2019: SonnscheinBazar

Ab 14. Juli findet der "SonnscheinBazar"- powered by Mondscheinbazar in der METAStadt statt. Besucher können ab 10.00 Uhr gemütlich durch den Markt schlendern und stöbern. Mehr Infos dazu hier

25. bis 28.07.2019: Popfest Wien

Vom 25. bis 28. Juli findet das Wiener Popfest am Karlsplatz statt. Bei freien Eintritt werden rund 70 heimische Acts auf zehn Bühnen dargeboten. Unter anderem wird das Wien Museum bespielt.

27.07.2019: Lichterfest an der Alten Donau

Das romantische Lichterfest an der Alten Donau in Wien gilt seit Jahren als wahrer Publikumsmagnet. Heuer steigt das Spektakel am Samstag, den 27. Juli.

28.07.2019: Gratis-Tanzen am Wiener Rathausplatz

Am 28. Juli (und am 18. August) verwandelt sich der Wiener Rathausplatz zu Österreichs größter Open-Air-Tanzschule. Im Rahmen der Initiative "Wien tanzt" laden die 25 Wiener Tanzschulen bei freiem Eintritt zum öffentlichen Perfektions-Tanzabend.