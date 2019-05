Live Acts, Street Food und viel Bier: Ottakringer Braukultur-Wochen starten am 27. Juni

Neun Wochen lang bekommt die Bierkultur wieder eine besondere Bühne. Von 27. Juni bis 28. August finden die Ottakringer Braukultur-Wochen statt.

Live Acts, Street Food und viel frisches Bier: Diese drei Dinge dürfen bei den Braukultur-Wochen in der Ottakringer Brauerei von 27. Juni bis 28. August nicht fehlen. In dieser Zeit wird open-air gefeiert, gesungen, geplaudert, relaxed, gegessen und getrunken. In den neun Wochen werden außerdem 20 nationale und internationale Brauereien mit über 159 verschiedenen Bieren vertreten sein.