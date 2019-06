Das Lichterfest an der Alten Donau ist ein stimmungsvolles Sommer-Highlight in Wien.

Wien: Lichterfest an der Alten Donau am 27. Juli 2019

Das romantische Lichterfest an der Alten Donau in Wien gilt seit Jahren als wahrer Publikumsmagnet. Heuer steigt das Spektakel am Samstag, den 27. Juli.

Geschmückte Boote, bunte Lampions, venezianische Gondeln, die romantische Stimmung am Wasser und ein Riesenfeuerwerk: Das sind die Zutaten, die das Lichterfest an der Alten Donau für die Besucher seit vielen Jahren unvergesslich machen.

Alte Donau in Wien: Lichterfest als romantisches Sommerhighlight

Auch in diesem Jahr wird es durch die Kooperation mit Radio Wien noch mehr zu sehen und vor allem zu hören geben, denn vor dem Feuerwerk wird ein Radio Wien DJ mit den besten Hits und Oldies für Stimmung und Unterhaltung sorgen.

Das Feuerwerk ist dann der krönende Abschluss eines wunderschönen Abends. Wer sich rechtzeitig ein Boot mietet, kann das Lichter-Spektakel am Wasser genießen. Hier finden Sie alle Infos zum Bootsverleih auf der Alten Donau.

Ersatztermin bei Schlechtwetter

Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung einmalig auf Samstag, den 3. August 2019 verschoben. Bitte beachten Sie diesbezüglich einen etwaigen Hinweis auf www.alte-donau.info.