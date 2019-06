Sommerkino "Kaleidoskop" am Wiener Karlsplatz: Das Programm

Ab 28. Juni zeigt das neue Wiener Open Air Sommerkino "Kaleidoskop" am Karlsplatz 31 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme bei freiem Eintritt. Wir haben für euch das gesamte Programm im Überblick.

Das Nachfolgeprojekt von “Kino unter Sternen” heißt "Kaleidoskop" und verspricht Sternenhimmel, Sommernächte und eine Kinoleinwand am Teich.

Gratis Open Air Sommerkino am Wiener Karlsplatz

CineCollective lädt erstmals von 28. Juni bis 19. Juli zum gratis Open Air Sommerkino "Kaleidoskop – Film und Freiluft am Karlsplatz". An 22 Sommerabenden entsteht mitten in der Stadt ein cineastisches Kaleidoskop, so vielfältig wie das Leben in Wien.

Eröffnet wird das erste Kaleidoskop Festival am Freitag, den 28. Juni, um 21.00 Uhr mit der Österreich-Premiere des Films "ALIFU, THE PRINCE/SS", einem warmherzigen Drama, basierend auf einer wahren Begebenheit. Anschließend wird zur Eröffnungsparty im Ludwig & Adele (Stadtkino im Künstlerhaus, Akademiestraße 13, 1010 Wien) mit DJ-Line Up geladen.

Das Programm beim "Kaleidoskop"

Die Filme beginnen täglich um 21.00 Uhr. Freier Eintritt und freie Platzwahl. Alle Filme werden in Originalversion mit englischen Untertiteln gezeigt. Vor Ort ist eine Induktionsschleife für Träger von Hörgeräten/-implantaten installiert.

Bei Schlechtwetter findet das Programm bei freiem Eintritt im Stadtkino im Künstlerhaus (Akademiestraße 13, 1010 Wien) statt. Details sind im Fall von Schlechtwetter ab 15.00 Uhr auf allen Online-Kanälen von Kaleidoskop zu finden.

FR 28.06. | 21 Uhr | Eröffnung | barriereFREItag

Alifu, the Prince/ss | Wang Yu-lin | TW 2017

SA 29.06. | 21 Uhr

Taste Of Hope | Laura Coppens | CH 2019

SO 30.06. | 21 Uhr

Transnistra | Anne Eborn | SE|DK|BE 2019

MO 01.07. | 21 Uhr

Quit Staring at My Plate | Hana Jušić | HR|DK 2016

DI 02.07. | 21 Uhr

Sofia | Meryem Mbarek | BE|MA 2018

MI 03.07. | 21 Uhr

Sie ist der andere Blick | Christiana Perschon | AT 2018

DO 04.07. | 21 Uhr

What You Gonna Do When the World‘s on Fire? | Roberto Minervini IT| US|FR 2018

FR 05.07. | 21 Uhr | barriereFREItag

Exit Through the Gift Shop | Banksy | UK 2010 | TAKEOVER

SA 06.07. | 21 Uhr

Under the Underground | Angela Christlieb | AT 2018

SO 07.07. | 21 Uhr

Supa Modo | Likarion Wainaina | DE|KE 2018

MO 08.07. | 21 Uhr

In the Mighty Jungle | Caroline Capelle, Ombline Ley | FR 2018

DI 09.07. | 21 Uhr

Der Stoff aus dem Träume sind | Lotte Schreiber, Michael Rieper | AT 2019

MI 10.07. | 21 Uhr

Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival | Fabrizio Terranova | BE|FR|ES 2016 | HYSTERICAL MINING

DO 11.07. | 21 Uhr

Skate Kitchen | Chrystal Moselle | US 2018 | TAKEOVER

FR 12.07. | 21 Uhr | barriereFREItag

Ray & Liz | Richard Billingham | UK 2018

SA 13.07. | 21 Uhr

Free Spaces | Ina Ivanceanu | LU|AT 2015 | TAKEOVER

SO 14.07. | 21 Uhr | Double Feature

Hair Wolf | Mariama Diallo | US 2018

Q’s Barbershop | Emil Langballe | DK 2019

MO 15.07. | 21 Uhr

Inland | Ulli Gladik | AT 2018

DI 16.07. | 21 Uhr

Good Manners | Marco Dutra, Juliana Rojas | BR 2017

MI 17.07. | 21 Uhr

Diamantino | Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt PT|FR|BR 2018 | HYSTERICAL MINING

DO 18.07. | 21 Uhr

Mid 90s | Jonah Hill | US 2018 | TAKEOVER

FR 19.07. | 21 Uhr | Closing Night | barriereFREItag

Flatland | Jenna Cato Bass | ZA 2018