Kino am Dach 2019: Das Programm am Dach der Wiener Hauptbücherei

Im 16. Jahr seines Bestehens lädt das Kino am Dach auch 2019 wieder zum Filmgenuss über den Dächern Wiens. 100 Filme aus allen Genres werden ab dem 6. Juni auf dem Dach der Hauptbücherei am Wiener Gürtel über die Leinwand flimmern - VIENNA.at hat das vollständige Programm der Kino am Dach-Saison 2019 auf einen Blick.

2018 feierte das Kino am Dach sein höchst erfolgreiches Jubiläum: “Grenzenloses Kino – 15 Jahre Kino am Dach” lockte über 14.000 KinobesucherInnen an. 2019 folgt mit Ausgabe #16 ein spannendes und abwechslungsreiches Filmprogramm. Über drei Monate hinweg wird mit dem Filmprogramm beim Kino am Dach 2019 das gesamte cineastische Spektrum abgedeckt. Eröffnet wird die 16. Saison von Kino am Dach am Donnerstag, dem 6. Juni 2019 mit Alfonso Cuaróns visuellem Meisterwerk “Roma”, das mit drei Oscars (u.a. für die beste Regie) ausgezeichnet wurde. Die heurige Spielzeit dauert bis inklusive 8. September.

Highlights aus dem Kino am Dach-Programm International-preisgekrönte Filme wie Pawel Pawlikowskis brisantes Nachkriegsliebesdrama “Cold War – Breitengrad der Liebe”, Barry Jenkins visuell eindrückliche Verfilmung des Romans “If Beale Street Could Talk” und der in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnete, japanische Spielfilm “Shoplifters” von Hirokazu Koreeda sind nur einige aktuelle Highlights des diesjährigen Programms. Eine kleine Filmreihe erinnert an den Berliner Mauerfall vor 30 Jahren: neben der Komödie “Sonnenallee” von Leander Haußmann sind Publikumserfolg “Good bye Lenin!”, Christian Petzolds Berlinale Gewinner “Barbara” und Michel Herbigs Thriller “Ballon” zu sehen, der von der spektakulären Flucht zweier ostdeutscher Familien in einem Heißluftballon erzählt.

Auch heuer wird die beim Publikum äußerst beliebte social media Umfrage wiederholt, die es FilmliebhaberInnen ermöglicht ihre Lieblingstitel auszuwählen. Die meistgenannten Filme werden ins Programm aufgenommen und unter dem Titel „audience choice“ gezeigt. Die Filmbiografie “Bohemien Rhapsody”, mit Oscar-Gewinner Rami Malek als Freddie Mercury wird gleich mehrmals am Dach zu sehen sein. Auch Yorgos Lanthimos mit Preisen überhäufter Historienfilm “The Favourite – Intrigen und Irrsinn”, der dem Genre eine neue Dimension verleiht, steht neben Luca Guadagninos Meisterwerk der Sinnlichkeit “Call me by your name” auf dem Spielplan.

Schwerpunkte im heurigen Filmprogramm Kino am Dach gedenkt weiters dem großen Schweizer Schauspieler Bruno Ganz, der mit drei Filmen am Dach vertreten sein wird. Als Sigmund Freud im aktuellen Coming of Age-Drama “Der Trafikant” von Nikolaus Leytner, als Esoteriker und selbsternannten „spiritual healer“ in Sally Potters brillanter schwarzer Komödie “The Party” und natürlich als Engel Damiel in Wim Wenders unvergesslichem Film-Klassiker “Himmel über Berlin”.

Fans des österreichischen Films kommen auch 2019 nicht zu kurz, denn jeden Mittwoch steht im höchsten Freiluftkino der Stadt eine aktuelle, heimische Produktion auf dem Programm. Wolfgang Fischers authentisches Filmdrama “Styx”, das mit dem Wiener Filmpreis für die beste Regie ausgezeichnet wurde, wird neben Ulli Gladiks in Wien angesiedelter, hochaktueller Doku “Inland” und Ruth Beckermanns politisch brisantem Dokumentarfilm “Waldheims Walzer” zu sehen sein.

Viele der Filmschaffenden und Teammitglieder aktueller Produktionen werden auch 2019 für Publikumsgespräche am Dach zur Verfügung stehen.

Kino am Dach: Das Programm im Juni Donnerstag, 6. Juni 2019, 21:00

ROMA

MX, USA 2018, R: Alfonso Cuarón, 135 Min. OmU

Freitag, 7. Juni 2019, 21:00

THE FAVOURITE – INTRIGEN UND IRRSINN

GB, Irland, USA 2018, R: Yorgos Lanthimos, 119 Min. OmU

Samstag, 8. Juni 2019, 21:00

Audience choice:

BOHEMIAN RHAPSODY

GB, USA 2018, R: Bryan Singer, 106 Min. OmU

Sonntag, 9. Juni 2019 21:00

50 Jahre Mondlandung:

FIRST MAN – AUFBRUCH ZUM MOND

USA 2018, R: Damien Chazelle, 138 Min. OmU

Montag, 10. Juni 2019 21:00

BEALE STREET

USA 2018, R: Barry Jenkins, 118 Min. OmU

Dienstag, 11. Juni 2019 21:00

LADY BIRD

USA 2017, R: Greta Gerwig, 94 Min. OmU

Mittwoch, 12. Juni 2019 21:00

STYX AT, R: Wolfgang Fischer, 90 Min. OF

Donnerstag, 13. Juni 2019 21:00

GREEN BOOK – EINE BESONDERE FREUNDSCHAFT

USA 2018, R: Peter Farrelly, 130 Min. OmU

Freitag, 14. Juni 2019 21:00

Audience choice:

ISLE OF DOGS

USA 2018, R: Wes Anderson, 102 Min. OmU

Samstag, 15. Juni 2019 21:00

MONSIEUR CLAUDE 2

FR 2018, R: Phillippe de Chauveron, 99 Min. Dt. Fassung

Sonntag, 16. Juni 2019 21:00

Audience choice:

CALL ME BY YOUR NAME

BR, FR, IT, USA 2017, R: Luca Giadagnino, 131 Min. OmU

Montag, 17. Juni 2019 21:00

SEA SORROW

GB 2017, R: Vanessa Redgrave, 72 Min. OmU

Dienstag, 18. Juni 2019 21:00

GIRL

BL, NL 2019, R: Lukas Dhont, 105 Min. OmU

Mittwoch, 19. Juni 2019 21:00

KAVIAR

AT 2019, R: Elena Tikhonova, 90 Min (in Anwesenheit der Filmemacherin). OF

Donnerstag, 20. Juni 2019 21:00

STUDIO 54 – THE DOCUMENTARY

USA 2018, R: Matt Tyrnauer, 99 Min. OmU

Freitag, 21. Juni 2019 21:00

DOGMAN IT, FR 2018, R: Matteo Garrone, 102 Min. OmU

Samstag, 22. Juni 2019 21:00

MID 90s

USA 2018, R: Jonah Hill, 85 Min. OmU

Sonntag, 23. Juni 2019 21:00

Audience choice:

LOST IN TRANSLATION – ZWISCHEN DEN WELTEN

USA, JPN 2003, R: Sofia Coppola, 97 Min. OmU

Montag, 24. Juni 2019 21:00

WOHNE LIEBER UNGEWÖHNLICH

BE, FR 2016, R: Gabriel Julien-Laferrière, 99 Min. OmU

Dienstag, 25. Juni 2019 21:00

GENERATION WEALTH

USA 2018, R: Lauren Greenfield, 106 Min. OmU

Mittwoch, 26. Juni 2019 21:00

WOMIT HABEN WIR DAS VERDIENT

AT 2018, R: Eva Spreitzhofer, 92 Min (in Anwesenheit der Filmemacherin) . OF

Donnerstag, 27. Juni 2019 21:00

30 Jahre Mauerfall: GOOD BYE LENIN!

DE 2003, R: Wolfgang Becker, 121 Min. OF

Freitag, 28. Juni 2019 21:00

THE GUILTY / DEN SKYLDIGE

DAN 2018, R: Gustav Möller, 85 Min. OmU

Samstag, 29. Juni 2019 21:00

AVENGERS – INFINITY WAR

USA 2018, R: Anthony Russo, Joe Russo, 149 Min. OmU

Sonntag, 30. Juni 2019 21:00

In memoriam John Singleton:

BOYZ IN THE HOOD

USA 1991, R: John Singleton, 108 Min. OmU

Kino am Dach 2019: Die Filme im Juli Montag, 1. Juli 2019 21:00

BEN IS BACK

USA 2018, R: Peter Hedges, 103 Min. OmU

Dienstag, 2. Juli 2019 21:00

DAS LEBEN IST EIN FEST

FR 2017, R: Olivier Nakache, Eric Toledano, 115 Min. OmU

Mittwoch, 3. Juli 2019 21:00

LOVE MACHINE AT 2018, R: Andreas Schmied, 97 Min. OF

Donnerstag, 4. Juli 2019 21:00

30 Jahre Mauerfall: DAS LEBEN DER ANDEREN

D 2006, R: Florian Henckel von Donnersmarck, 137 Min. OF

Freitag, 5. Juli 2019 21:00

SHOPLIFTERS

JPN 2018, R: Hirokazu Koreeda, 121 Min. OmU

Samstag, 6. Juli 2019 21:00

CAPERNAUM – STADT DER HOFFNUNG

Libanon, USA, R: Nadine Labaki, 127 Min. OmU

Sonntag, 7. Juli 2019 21:00

Audience choice:

ROCKY HORROR PICTURE SHOW

USA 1975, R: Jim Sharman, 100 Min. OmU

Montag, 8. Juli 2019 21:00

IN DEN GÄNGEN

DE 2018, R: Thomas Stuber, 121 Min. OF

Dienstag, 9. Juli 2019 21:00

GEGEN DEN STROM

FR, ISL, UKR 2018, R: Benedikt Erlingsson, 101 Min. OmU

Mittwoch, 10. Juli 2019 21:00

UTE BOCK SUPERSTAR

AT 2018, R: Houchang Allahyari, 103 Min (in Anwesenheit des Filmemachers). OF

Donnerstag, 11. Juli 2019 21:00

30 Jahre Mauerfall:

DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER

DE 2018, R: Lars Kraume, 111 Min. OF

Freitag, 12. Juli 2019 21:00

DON’T WORRY – WEGLAUFEN GEHT NICHT

USA 2018, R: Gus Van Sant, 115 Min. OmU

Samstag, 13. Juli 2019 21:00

VICE – DER ZWEITE MANN

USA, 2018, R: Adman McKay, 132 Min. OmU

Sonntag, 14. Juli 2019 21:00

In memoriam Bruno Ganz:

HIMMEL ÜBER BERLIN

BRD, FR 1987, R: Wim Wenders, 130 Min OF

Montag, 15. Juli 2019 21:00

DER VORNAME

DE 2018, R: Sönke Wortmann, 90 Min. OF

Dienstag, 16. Juli 2019 21:00

DIE FRAU DES NOBELPREISTRÄGERS

GB, SWE, USA 2017, R: Björn Runge, 100 Min. OmU

Mittwoch, 17. Juli 2019 21:00

DER BODEN UNTER DEN FÜSSEN

AT 2018, R: Marie Kreutzer, 100 Min (in Anwesenheit der Filmemacherin). OF

Donnerstag, 18. Juli 2019 21:00

30 Jahre Mauerfall: SONNENALLEE DE 1999, R: Leander Haußmann, 101 Min. OF

Freitag, 19. Juli 2019 21:00

WOMIT HABEN WIR DAS VERDIENT

AT 2018, R: Eva Spreitzhofer, 92 Min. OF

Samstag, 20. Juli 2019 21:00

CAN YOU EVER FORGIVE ME?

USA 2018, R: Marielle Heller, 106 Min. OmU

Sonntag, 21. Juli 2019 21:00

50 Jahre Mondlandung:

MOON

GB 2008, R: Duncan Jones, 97 Min. OmU

Montag, 22. Juli 2019 21:00

SHUT UP AND PLAY THE PIANO

DE, GB 2018, R: Philipp Jedicke, 83 Min. OmU

Dienstag, 23. Juli 2019 21:00

GLÜCKLICH WIE LAZZARO

DE, IT, FR, CHE, 2018, R: Alice Rohrwacher, 125 Min. OmU

Mittwoch, 24. Juli 2019 21:00

GEHÖRT, GESEHEN – EIN RADIOFILM

AT 2019, R: Jakob Brossmann, David Paede, 90 Min (in Anwesenheit der Filmemacher). OF

Donnerstag, 25. Juli 2019 21:00

30 Jahre Mauerfall:

BARBARA

DE 2012, R: Christian Petzolt, 108 Min. OF

Freitag, 26. Juli 2019 21:00

In memoriam Bruno Ganz:

THE PARTY

GB 2017, R: Sally Potter, 71 Min. OmU

Samstag, 27. Juli 2019 21:00

COPS

AT 2017, R: Stefan Lukacs, 100 Min. OF

Sonntag, 28. Juli 2019 21:00

40 Jahre: ALIEN – DAS UNHEIMLICHE WESEN AUS EINER FREMDEN WELT

GB, USA 1979, R: Ridley Scott, 117 Min. OmU

Montag, 29. Juli 2019 21:00

SYSTEM ERROR

DE 2018, R: Florian Opitz, 95 Min. OmU

Dienstag, 30. Juli 2019 21:00

BEAUTIFUL BOY

USA 2018, R: Felix Van Groeningen, 120 Min. OmU

Mittwoch, 31. Juli 2019 21:00

WALDHEIMS WALZER

AT 2018, R: Ruth Beckermann, 93 Min. OmU

Kino am Dach: Das Filmprogramm im August und September Donnerstag, 1. August 2019 20:30

SUSPIRIA

IT 2018, R: Luca Guadagnino, 152 Min. OmU

Freitag, 2. August 2019 20:30

A BEAUTIFUL DAY / YOU WERE NEVER REALLY HERE

USA 2017, R: Lynne Ramsay, 95 Min. OmU

Samstag, 3. August 2019 20:30

LOVE MACHINE

AT 2018, R: Andreas Schmied, 97 Min. OF

Sonntag, 4. August 2019 20:30

70 Jahre: DER DRITTE MANN

GB 1949, R: Carl Reed, 104 Min. OmU

Montag, 5. August 2019 20:30

CANDELARIA – EIN KUBANISCHER SOMMER

ARG, DE, COL, CUB, NOR, 2017, R: Jhonny Hendrix, 87 Min. OmU

Dienstag, 6. August 2019 20:30

NOUVAGUE presents SURF FILM NACHT: ANDY IRONS – KISSED BY GOD

USA 2018, R: Steve Jones, Todd Jones, 99 Min. OmU

Mittwoch, 7. August 2019 20:30

DIE MIGRANTIGEN

AT 2017, R: Arman T. Riahi, 95 Min. OF

Donnerstag, 8. August 2019 20:30

30 Jahre Mauerfall: BALLON

DE 2018, R: Michael Herbig, 120 Min. OF

Freitag, 9. August 2019 20:30

BIRDS OF PASSAGE – DAS GRÜNE GOLD DER WAYUU

DNK, COL, MEX 2018, R: Ciro Guerra, Cristina Gallego, 125 Min. OmU

Samstag, 10. August 2019 20:30

THE SISTERS BROTHERS

FE, BE, RO, ES 2018, R: Jaques Audiard, 121 Min. OmU

Sonntag, 11. August 2019 20:30

In memoriam Bruno Ganz:

DER TRAFIKANT DE 2018, R: Nikolaus Leytner, 113 Min. OF

Montag, 12. August 2019 20:30

LORO – DIE VERFÜHRTEN

IT 2018, R: Paolo Sorrentino, 157 Min. OmU

Dienstag, 13. August 2019 20:30

YULI

GB, ES 2018, R: Icíar Bollaín, 115 Min. OmU

Mittwoch, 14. August 2019 20:30

JOY

AT 2018, R: Sudabeh Mortezai, 101 Min (in Anwesenheit der Filmemacherin). OmU

Donnerstag, 15. August 2019, 20:30

25 KM / H

DE 2018, R: Markus Goller, 95 Min. OF

Freitag, 16. August 2019 20:30

COLD WAR

FR, GB, PL 2018, R: Pawel Pawlikowski, 84 Min. OmU

Samstag, 17. August 2019 20:30

DESTROYER

USA 2018, R: Karyn Kusama, 120 Min. OmU

Sonntag, 18. August 2019 20:30

Audience choice:

DIE UNENDLICHE GESCHICHTE

DE, USA, ES, R: Wolfgang Peterson, 97 Min. OmU

Montag, 19. August 2019 20:30

INLAND

AT 2019, R: Ulli Gladik, 90 Min (in Anwesenheit der Filmemacherin). OF

Dienstag, 20. August 2019 20:30

UNDER THE TREE

ISL 2017, R: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, 89 Min. OmU

Mittwoch, 21. August 2019 20:30

THE REMAINS – NACH DER ODYSSEE

AT 2019, R: Nathalie Borgers, 89 Min (in Anwesenheit der Filmemacherin). OmU

Donnerstag, 22. August 2019 20:30

MID 90s

USA 2018, R: Jonah Hill, 85 Min. OmU

Freitag, 23. August 2019 20:30

THE GREEN BOOK

USA 2018, R: Peter Farrelly, 130 Min. OmU

Samstag, 24. August 2019 20:30

RADIO WIEN FILMABEND: BOHEMIAN RHAPSODY (SINGALONG Version)

GB, USA 2018, R: Bryan Singer, 106 Min. OmU

Sonntag, 25. August 2019 20:30

50 Jahre Mondlandung:

2001: ODYSSEE IM WELTRAUM

GB, USA 1968, R: Stanley Kubrick, 143 Min. OmU

Montag, 26. August 2019 20:30

THE DEAD DON’T DIE

USA 2019, R: Jim Jarmusch, 103 Min. OmU

Dienstag, 27. August 2019 20:30

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

GB, USA 2017, R: Martin McDonagh, 115 Min. OmU

Mittwoch, 28. August 2019 20:30

WEAPON OF CHOICE

AT 2017, R: Fritz Ofner, Eva Hausberger, 90 Min (in Anwesenheit der Filmemacher). OmU

Donnerstag, 29. August 2019 20:30

BLACKkKLANSMAN

USA 2018, R: Spike Lee, 128 Min. OmU

Freitag, 30. August 2019 20:30

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

DE, USA 2014, R: Wes Anderson, 100 Min. OmU

Samstag, 31. August 2019 20:30

Audience choice: A STAR IS BORN

USA 2018, R: Bradley Cooper, 136 Min. OmU

Sonntag, 1. September 2019 20:30

BLADE RUNNER (Final Cut 2007)

USA 1982, R: Ridley Scott, 117 Min. OmU

Montag, 2. September 2019 20:30

BAD TIMES AT THE EL ROYAL

USA, CAN 2018, R: Drew Goddard, 142 Min. OmU

Dienstag, 3. September 2019 20:30

HIDDEN FIGURES

USA 2016, R: Thedore Melfi, 127 Min. OmU

Mittwoch, 4. September 2019 20:30

Audience choice:

BOHEMIAN RHAPSODY

GB, USA 2018, R: Bryan Singer, 106 Min. OmU

Donnerstag, 5. September 2019 20:30

THE FAVOURITE – INTRIGEN UND IRSINN

GB, Irland, USA 2018, R: Yorgos Lanthimos, 119 Min. OmU

Freitag, 6. September 2019 20:30

THE SHAPE OF WATER

USA, 2017, R: Guillermo del Toro, 123 Min. OmU

Samstag, 7. September 2019 20:30

BEALE STREET

USA 2018, R: Barry Jenkins, 118 Min. OmU