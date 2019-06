(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Juli 2019

Im Juli planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Aktionen. Hier finden Sie einen Überblick nach Bezirken.

8. Bezirk

An vier Terminen im Juli findet wieder der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck statt. Immer freitags kann von 09.00 bis 18.00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) eingekauft werden. Termine: 5., 12., 19., und 26. Juli 2019

9. Bezirk

Seit Mai findet am Servitenplatz immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Besucher erwarten regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Der letzte Termin vor der Sommerpause ist am Donnerstag, den 4. Juli 2019 von 10.00 bis 19.00 Uhr.