Europawahl 2019: Das Wahlprogramm von EUROPA JETZT/Initiative Johannes Voggenhuber

Johannes Voggenhuber, EU-Spitzenkandidat von EUROPA JETZT, hat es sich zur Aufgabe gemacht, EU-Gegner aufzuklären. Dafür müsse man Regierungen allerdings die Informations-Hoheit nehmen und einen von der EU betriebenen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender einführen. Andere EU-Verordnungen werden dagegen verteidigt.

Mit “Aufklärung, Aufklärung Aufklärung” will Voggenhuber eingefleischten Nationalisten und EU-Gegnern begegnen. Ein Hindernis dabei sei allerdings eine Art Informations-Monopol der nationalen Regierungen. “Dazu muss man die Vermittlung von Europa den Regierungen entwinden und den europäischen Institutionen übergeben”, lautet die Forderung des erfahrenen EU-Abgeordneten.

Voggenhubers konkreter Vorschlag: “Es gäbe die Möglichkeit, einen europäischen Öffentlich-rechtlichen nach dem Vorbild ARTE zu installieren.” Der Sender müsse ebenfalls in allen Sprachen der Union zu empfangen sein. “Das ist alles schon erfunden, das ist alles schon möglich. Das muss man nur wirklich wollen.” Nachdem die nationalen Regierungen aber nicht darauf verzichten wollten, “Filter” zu sein, sei dies ein zähes Ringen.

Mangelhafte Information und Fake News sind für Voggenhuber auch ein Grund für den “dramatischen Ruck ins rechte, europaskeptische Lager”, in dem mittlerweile auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mitmische. “Er merkt dabei nicht, dass er zu den Mitvergiftern des Klimas gegen Europa gehört”, ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas habe dabei “von Anfang an eine tragisch, langsam komische Rolle eingenommen”.

Dass im EU-Wahlkampf die Institution, für die kandidiert wird, infrage gestellt wird, ist für Voggenhuber “eine besondere Spezialität”. “Es gibt demokratische Defizite in der Union”, gibt er zu, “sie sind nur ganz woanders, als die Menschen vermuten”. So sei die Kommission sehr wohl demokratisch gewählt, das Parlament durch und durch transparent. Anders verhalte es sich aber mit dem Rat, der “wirklich das schwarze Loch der Demokratie” sei.

Die “übelsten Vorurteile” gegenüber der EU habe sich Kurz gerade zu eigen gemacht, wie zum Beispiel die “Pommes”-Verordnung. “Meistens vertuscht oder verbirgt man dabei völlig, worum es sich eigentlich handelt”, so Voggenhuber, “nämlich um Binnenmarkt-Regeln”. Auch dies sei “halt auch ein Teil dieser rechts-rechten Regierung. Dass man überhaupt nicht den geringsten Genierer hat, an Desinformation und Demagogie teilzunehmen.”

Einem europaweiten Verbotsgesetz, wie es etwa die SPÖ fordert, steht Voggenhuber skeptisch gegenüber. Zwar sei man dies in Österreich den Opfern des Holocaust schuldig, meint er, auch wenn dies im Widerspruch zur Meinungsfreiheit stehe. Bei Ländern, die sich nicht am Nationalsozialismus oder Faschismus beteiligt haben, will er sich aber nicht “einmischen” – außer, es werde dort mit der Zeit notwendig. “Aber der Ruf danach muss aus diesen Ländern kommen.”