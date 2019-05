Europawahl 2019: Das Wahlprogramm der ÖVP

"Machen wir's besser. Machen wir Europa." so der Titel des ÖVP-Wahlprogramms für die EU-Wahl am 26. Mai 2019. Hervor sticht aus dem 59 Seiten umfassenden Papier die bereits beim Wahlkampfauftakt ventilierte Forderung nach einem neuen Vertrag für Europa. Ferner nehmen die Bereiche Sicherheit, Bürgernähe und Handlungsfähigkeit breiten Raum ein.

Es sei an der Zeit, “aus den Lektionen der Vergangenheit zu lernen und das Haus Europa auf ein neues, besseres Fundament zu stellen”, ist im Zusammenhang mit dem neuen EU-Vertrag zu lesen. Mit ihm sollen sich “die Mitgliedstaaten auf Spielregeln einigen, die notwendig sind, damit die Europäische Union auch im 21. Jahrhundert erfolgreich bestehen kann”.

Vor allem brauch es ein “bürgernahes Europa”, wie es heißt. Dieses soll durch Bürokratieabbau und einfache Gesetzte erreicht werden. Etwa soll dem Grundprinzip der Subsidiarität “mehr Gehör” verschafft und der Schwerpunkt der Gesetzgebung künftig auf Richtlinien statt auf Verordnungen liegen. In diesem Zusammenhang ist in dem ÖVP-Programm auch von der Einführung eines Ablaufdatums für Gesetze (Sunset Clause, Anm.) oder der “Kampf gegen Gold Plating”, also die Übererfüllung durch nationale Gesetze, zu lesen.