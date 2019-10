Halloween 2019: Die besten Partys und Events in Wien

Halloween steht auch in Wien vor der Tür und bereits jetzt muss man sich zwischen zahlreichen Events, Partys, Discos, Kinderprogramme oder Kulinarik-Abende entscheiden. Einen Überblick als Entscheidungshilfe gibt es hier.

Die Halloween-Nacht hat für Partyfreunde in Wien einiges zu bieten, aber auch zahlreiche Grusel-Events und auch kindertaugliches Programm wird geboten. Hier gibt's den Überblick, welche Partys und Events in der Nacht (und am Tag) des Grauens stattfinden.



Action & Kulinarik am Halloween-Abend in Wien

Zentralfriedhof Tor 2, Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien

Ab 19. Oktober öffnet der Wiener Zentralfriedhof auch heuer wieder nachts seine Pforten. Bei einer "Führung zum Fürchten" gibt es wieder schaurig Schönes zu erleben

Ein Ticket für die Führung kostet 38 Euro. Ermäßigte Tickets gibt es für Teilnehmer bis 20 Jahren und Senioren um 29 Euro.

Prater, 1020 Wien

Am Donnerstag, den 31. Oktober, strömen ab 14 Uhr wieder alle Grusel-Fans in Wiens größtes Vergnügungsgrätzel: Hexen, Untote, Vampire und andere schaurige Gestalten. Ein Special Guest, Fotopoints, die Schminkstation sowie die Halloween-Parade und der Burning Calafati sorgen für Gänsehaut-Garantie. Ein gruseliges Vergnügen für Jung und Alt. Eintritt frei!



Coburgbastei 4, 1010 Wien

Das Palais Coburg in der Wiener Innenstadt lädt an Halloween zum "All Hallow's Eve Dinner". Dafür wurden eigens ein gruseliges Menü und schaurige Cocktails für die Cocktailbar kreiert.

Das 4-Gang-Menü ist ab 18.30 Uhr inklusive Aperol, Wasser, Kaffee/Tee und Endzeit-Cocktail um 89 Euro pro Person zu haben. Wer Weinbegleitung wünscht, ist mit 119 Euro pro Person Teil des Events.

English Cinema Haydn, Mariahilferstraße 57, 1060 Wien

Um 19:30 und 21:30 Uhr zeigt das Haydn-Kino auf der Wiener Mahü zu Halloween "The Rocky Horror Picture Show". Der Klassiker feiert heuer übrigens seinen 44. Geburtstag.

Die besten Halloween-Partys 2019 in Wien

Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien

Was im U4 passiert, bleibt im U4 - zumindest zu Halloween. Denn am 31. Oktober wird die U4 in eine Hochburg des Schreckens verwandelt. Die Sportkanonen unter euch können sich zudem an Beerpong Tischen austoben.

Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkassa, 10 Euro BEFORE MIDNIGHT TICKET (Gültig bis 23:59)

Uraniastraße 1, 1010 Wien

Das KLYO verwandelt sich am 31.10.2019 erstmals in einen Ort des Grauens. Aufwendige Halloween-Deko und Special Effects versprechen für Stimmung zu Sorgen, das Spooky Halloween Dinner sorgt für das leibliche Wohl. Beim Best Costume Contest werden die besten und gruseligsten Kostüme prämiert und für jeden gibt es eine gratis Farbkontaktlinse von Optik Wutscher für das perfekte Halloween Outfit.

Preis pro Person: € 39,00 mit 3 Gänge Gruselmenü, Welcome Cocktail, Zutritt zur anschließenden Halloween Party ab 22 Uhr (Partyeintritt 10 Euro)

13 Marktstraße, 2331 Vösendorf

Am 31.10.2019 erwartet euch in der Event Arena Vösendorf eine zauberhafte Halloween Party. Aufwendige Dekorationen und mystische Orte werden euch an diesem Abend in die Welt von Harry Potter eintauchen lassen. Keine Muggles!

Die Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro.

The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Was ist gruseliger, angsteinflößender, brutaler, erschreckender, fieser, gemeiner, beunruhigender, qualvoller, furchtbarer, schauriger, unheimlicher, grässlicher, grauenhafter, entsetzlicher und unvorstellbarer als alle Horrorfilme zusammen? Richtig, die österreichische Politik.

Start: 22:00 Eintritt: mit Verkleidung: 1 Euro, ohne Verkleidung: 5 Euro

Arena 34, Himberger Straße 2, 1100 Wien, Österreich

Am 31. Oktober wird es gruselig in Wien, denn SCHWARZLICHT feiert die gruseligste Party des Jahres - wenn Vampire, Zombies & Co. gemeinsam bei der Halloween Editon abfeiern. Specials: UV-Körperbemalung, Schwarzlicht Lippenstift, Schwarzlicht Dekoration, Neon Luftballons, Konfetti-Kanonen, Knicklichter und Schwarzlicht-Schmuck

Die Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro.

Halloween 2019@Platzhirsch

Opernring 11, 1010 Wien

Gespenster, Dämonen, Zombies, Besessene & liebe Halloween Fans. Auch dieses Jahr seid ihr wieder auferstanden um im PLATZHIRSCH euer Unwesen zu treiben. Im Kostüm ist der Eintritt frei (von 20:00 - 21:00 Uhr), bis 22:30 Uhr kostet der Eintritt 5 Euro, 10 Euro zahlt man bis Mitternacht, danach zahlt man 13 Euro.

Vienna‘s hardest Halloween Party

fluc, Praterstern 5, 1020 Wien

Hardcore-Fans aufgepasst: Zu Halloween wird auch im Wiener fluc + fluc Wanne wieder aufgelegt. Mit dabei sind die Acts Barber, Demencia und Digital Violence.

Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Auch in der Ottakringer Brauerei wird zu Halloween gefeiert - nämlich der Weltuntergang. Durch die Klimakrise wurde jedes Leben auf der Welt ausgelöscht und die letzten unserer Spezies retten sich für eine letzte Party in das alte Bauwerk (hier die ganze Geschichte).

Die Tickets kosten 17 (vor 22 Uhr) bzw. 18 Euro.

WUK, Währinger Str. 59, 1090 Wien

Am 31. Oktober feiert das WUK das große Halloween - Creep it real - Special. Es wird laut und es wird schaurig. Und für alle, die verkleidet kommen, gibt’s einen Shot aufs Haus.

Tickets kosten 6 Euro von 22:00 - 22:22, 10 Euro für Studierende mit gültigem Ausweis und 13 Euro an der Abendkassa.

Rotgasse 9, 1010 Wien

Der Historiker und Ethnologe Horst Van Horstensen findet zwar keine Belege dafür, dass man sich an diesem Tag mehr als sonst gegen übernatürliche Kräfte wappnen musste, betont aber, dass dieses Fest dennoch die bösen inneren Geister vertreibt, wenn man

einen Horst aufsucht. Am besten einen Horst, der im Jänner in eine Tiefgarage verwandelt wird.

Zur Geisterstunde wird der Eintritt teurer, nämlich von 12 auf 15 Euro.

Camera Club, Neubaugasse 2, 1070 Wien

Sexismus, Homophobie, Rassismus, Body shaming und alle anderen Arten von Diskriminierung haben auf dieser Veranstaltung keinen Platz. Beim "Gayloween" im Camera Club gibt es den klassischen Kostümcontest, eine Dragshow und um 3:30 Uhr ein gratis Pizza-Breakfast

Der Eintritt kostet 10 Euro, Drag Queens & Kings zahlen 5 Euro.

Arena Wien, Baumgasse 80, A-1030 Wien

Freunde der Tanzmusik kommen zu Halloween in der Arena auf ihre Kosten, denn aus dem Party-Kollektiv "heimlich" wird "unheimlich". In der "Journey to Tarab" sind die Beats elektrisch und die Gesellschaft in Partystimmung (Hörprobe).

Karten gibt es im Vorverkauf im Cafe Monic in der Gumpendorfer Str. 69, 1060 Wien. Jeden Tag von 18-2 Uhr.

szene Wien, Hauffgasse 26, 1110 Wien

Seit dem Debüt gilt der "Zombieball" in der ((szene)) als Pflichttermin für alle Untoten, Vampire und sonstige Freaks. Aber anstatt sich auf ihren schwarzen Lorbeeren auszuruhen, entwickeln die Macher das Konzept ständig weiter, um jedes Jahr wieder neue Ideen & Überraschungen für das Horror (-Party-) Volk präsentieren zu können.

Im Vorverkauf kosten die Tickets 17 Euro (exkl. VVK Gebühren), an der Abendkassa 21,- Euro.

Das Werk, Spittelauer Lände 12, Stadtbahnbogen 331, 1090 Wien

Acid, Acidcore, Tekno, Hardtek, Tribecore, Heartcore, Hardtrance, Techno: Wer mit diesen Begriffen etwas anfangen kann, ist zu Halloween im Werk am Wiener Donaukanal gut aufgehoben.

Der Eintritt beträgt 9 Euro.

Sofiensäle Afterwork Halloween Special

Marxergasse 17, 1030 Wien

Beim Sofiensäle Afterwork HALLOWEEN Special wird gruselig gut gefeiert! Am Donnerstag, 31. Oktober starten sie wie gewohnt um 18 Uhr, die furchtbarste Partynacht des Jahres dauert aber diesmal bis 2 Uhr in der Früh. Da am nächsten Tag Feiertag ist können alle Hexen und Zauberer ausschlafen und sich von den konsumierten Elixieren und exzessiven Teufelsaustreibungstänzen erholen.

Pratersauna, Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Ein VIE i Pee Halloweenspecial wird auch heuer in der Pratersauna in Wien geboten. Am 31. Oktober 2017 steht dort eine Party der Extraklasse auf dem Programm. Mit einem Ticket darf man hier so richtig wild abfeiern – nationale & internationale DJs inklusive.

Tickets kosten im Presale ab 10 Euro, an der Abendkassa 15 Euro.

Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Ben UFO alias Ben Thompson ist einer der aufstrebendsten DJs in Großbritannien. Zu Halloween legt er gemeinsam mit Landsmann BRUCE in der Grellen Forelle auf.

Das Einzelticket kostet 13,51 Euro, es sind aber auch Gruppentickets verfügbar.

Flex, Augartenbrücke, 1090 Wien

Tekkno, Halloween und das Flex gehören einfach zusammen und daher feiert man am 31. Oktober mit Hardtek, Mental, Acid und Techno. Mit an Bord sind Tingeltangeltek und Pedalettn von S.B.S, Komp1 von Filmriss, das Fairytale Soundsystem, Gosh von Rave On Vienna und Fulmeister Krause (aka Fullip). Außerdem gibt es noch einen zweiten Floor in dieser Nacht. Das Flex Cafe wird von der Katerfrühstück Crew mit feinstem Techno beschallt.

Kinderprogramm zu Halloween 2019

IZ-NÖ SÜD, STRASSE 2C/2F, OBJ M52, 2355 Wiener Neudorf

Am 31. Oktober wird es wieder grusselig. Um perfekt vorbereitet zu sein, veranstaltet Niemetz Schwedenbomben einen Halloween-Workshop in Wiener Neudorf. Dort erhalten die Schwedenbomben gruselige Halloweenkostüme.

Schloßhof 1, 2294 Schloßhof

Am 26. und 27. Oktober wird es anlässlich von Halloween auch auf Schloss Hof gruselig. Artisten, Gaukler und gruselige Gestalten werden jeweils von 10 bis 18 Uhr durch das Schloss und den Garten ziehen. Bei Familienführungen durch das Geisterschloss und den geheimnisvollen Keller warten schaurige Überraschungen und gespenstische Begegnungen auf die Besucher.

Währinger Straße 78, 1090 Wien

Am 31. Oktober 2019 lädt die Junge Volksoper vor der Vorstellung "Das Gespenst von Canterville" zum Halloween-Gruselspaß. Alle Kinder in Kostümen bekommen ab 15 Uhr Süßigkeiten, können die Gespenster aus der Gruseloper treffen und für kleine Nasch­katzen gibt es die Möglichkeit, bei einem Niemetz Schwedenbomben-Workshop ihre eigenen Schwedenbomben-Gespenster zu gestalten. Süßer war Halloween noch nie.