SO/ Vienna lädt auch nach Halloween zum Feiern ein

Das Wiener Hotel SO/ Vienna verlängert Halloween um zwei gruselige Nächte. Für alle, die am 31. Oktober noch nicht genug bekommen haben, findet am 1. November und 2. November Halloween-Partys statt.

Zweiter Schrecken bei der Candypants-Halloween-Tour

Am Samstag, dem 2. November, geht der Schrecken dann noch einmal richtig los: Die internationale Candypants-Halloween-Tour macht erstmalig einen Stop in Wiens Party Hotspot Nummer Eins: im Das Loft im SO/ Vienna. Seit über elf Jahren schreibt "Candypants" das Party-Regelbuch neu und veranstaltet internationale Parties, die auch regelmäßig lokale Promis anziehen. Ab 22:30 Uhr kann mit ausgefallenen Drinks, einem Mix aus House- und Techno-Musik und bei freiem Eintritt ein letztes Mal in diesem Jahr ausgiebig das Fest des Gruselns gefeiert werden. Allen Wienern wird dringend empfohlen, sich in die Safe-Zone – das SO/ Vienna – zu begeben, um dem Ausbruch von The Walking Dead zu entfliehen.