Halloween-Special 2019 im Wiener Palais Coburg

Das Palais Coburg in der Wiener Innenstadt lädt an Halloween zum "All Hallow's Eve Dinner". Dafür wurden eigens ein gruseliges Menü und schaurige Cocktails für die Cocktailbar kreiert.

"Willkommen zum schaurig-schönen Dinner in den mittelalterlichen Kasematten des Palais Coburg. Steigen Sie mit uns hinab zu einem Abend bei schwarzem Kerzenschein und gruslig-genialem Halloween Soundtrack", heißt es via Aussendung. Das 4-Gang-Menü, das vorallem aus blutroten Zutaten besteht, ist ab 18.30 Uhr inklusive Apero, Wasser, Kaffee/Tee und Endzeit-Cocktail um 89 Euro pro Person zu haben. Wer Weinbegleitung wünscht, ist mit 119 Euro pro Person Teil des Events.

Zu den Cocktails heißt es in der Aussendung: "Stoßen Sie mit uns an auf die dunkle Nacht des Jahres in der Palais Coburg All Hallow's Eve Cocktailbar. Geist-reiche Cocktail Kreationen zubereitet von unserem Showbarkeeper werden begleitet von einem gruselig-genialen Halloween Soundtrack und gespenstisch-guten Snacks". Hier gibt es ab 18 Uhr Getränke, die beispielsweise "The Blair Whiskey Project" oder ""Texas Chainsaw Mojito" heißen. Die Cocktails kosten 12 Euro, alkoholfreie Kreationen gibt es um 7 Euro. "Sad Hour" ist von 18 bis 19 und von Mitternacht bis 1 Uhr. Zu diesen Zeiten gibt es die Cocktails zum halben Preis.