Grusel-Brunch und Halloween Party im Hard Rock Cafe Vienna

Im Hard Rock Cafe Vienna wird Halloween nicht spurlos vorüberziehen. Für die kleinen Gäste wartet ein Grusel-Brunch, für die größeren Gäste eine Halloween Party, die Gänsehaut pur verspricht.

Bereits am 27. Oktober wartet auf Kinder und ihre Familien ein rockiges Halloween-Vergnügen im Hard Rock Cafe Vienna. Um 9 Uhr startet die "Little Monsters Ball" Party mit einem Frühstücksbüffet. Gruseliges Kinderschminken und das Verzieren von Donuts im Halloween-Stil zählen an diesem Vormittag zu den besonderen Highlights. Auch eine schaurige Verkleidung lohnt sich. Das beste Kids-Halloween Kostüm wird prämiert. Als Preis wartet ein gut gefülltes Goodie Bag. Zudem wartet eine kleine Überraschung auf alle Kinder.