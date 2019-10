Süßes Gruseln: Niemetz Schwedenbomben veranstaltet Special Halloween Workshop

Am 31. Oktober wird es wieder grusselig. Um perfekt vorbereitet zu sein, veranstaltet Niemetz Schwedenbomben einen Halloween-Workshop in Wiener Neudorf. Dort erhalten die Schwedenbomben gruselige Halloweenkostüme.

Am 31. Oktober ist wieder Halloween. Niemetz Schwedenbomben lädt an diesem Tag ein, sich in Wiener Neudorf auf die gruselige Nacht einzustimmen. Erfahrene Konditormeister helfen dabei, die bewährten Klassiker, sowie gruselige Halloweenkostüme herzustellen. So können die Schwedenbomben als Gespenster, Fledermäuse und andere gruselige Figuren geformt und mit nachhause genommen werden. Eingeladen sind Naschkatzen jeden Alters - gerne auch verkleidet.