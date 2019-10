Schaurig-schönes Programm: Halloween auf Schloss Hof

Am 26., 27. und 31. Oktober gibt es auf Schloss Hof schaurig-schönes Halloweenprogramm für die ganze Familie.

Au Schloss Hof spukt es - zumindest am 26. und 27. Oktober. An diesen beiden Tagen stehen Grusel-Familienführungen am Programm. Bei den Führungen durch das Geisterschloss und den geheimnisvollen Keller können sich Besucher auf schaurige Überraschungen und gespenstische Begegnungen einstellen. Die Grusel-Familienführungen starten jeweils um 11, 12, 14, 16 und 17 Uhr.