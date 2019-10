Halloween-Special in Wien: First Escape wird zur Theaterbühne

Am 31. Oktober wird das First Escape in der Wiener Innenstadt zur Theaterbühne. Gäste dürfen sich auf ein schauriges und zugleich lustiges Programm freuen.

Der Premium Escape Room-Anbieter First Escape in der Wiener Innenstadt ist für seine Specials bekannt. Zu Halloween 2018 waren in den Quests Live Schauspieler am Werk, zum Valentinstag gab es ein Blind Date der spielerischen Art und heuer - rechtzeitig zum Jahrestag - am 31. Oktober steht ein gesamtheitliches Escape Room-Erlebnis am Programm. Dieses kommt einem großen Theater-Event gleich.

Halloween im First Escape: Schaurig und lustig zugleich

Zu Halloween werden die sechs Spielleiter von First Escape von den bereits verstorbenen Familienmitgliedern der "Caspersteifs" übernommen. Die vorübergehend neue Belegschaft hat zahlreiche gruselige Aktionen geplant. Die Gäste dürfen sich auf einen gruseligen Cocktail beim Eintreffen freun. Außerdem gibt es einen Trick-or-Treat-Hexenkessel nach jedem erfolgreich absolvierten Spiel. Besucher dürfen sich auf ein schauriges und gleichzeitig lustiges Schauspiel freuen.

„Halloween ist einer unserer Lieblingstage im ganzen Jahr, da wir uns hier voll und ganz austoben, was kreative Spielansätze betrifft. Auch heuer garantieren wir für allerhand Gruselfaktor und für ein unvergessliches Halloween“, sagt der Geschäftsführer von First Escape Aris Venetikidis. Und weiter: „Rätselfreunde sollten sich nicht zu lange Zeit lassen, ihren Slot am 31. Oktober zu reservieren. Letztes Jahr waren wir schnell ausgebucht."