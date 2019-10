Halloween 2019: Wiener Prater bietet volles Grusel-Programm

Wer sich mit Kind und Kegel ordentlich gruseln möchte, sollte heuer zu Halloween keinesfalls den Prater auslassen. Zu den Highlights gehören Halloweenparade, Burning Calafati, Voodoo Jürgens, Horror Maze und die unheimlichsten Schmankerln.

Zuverlässiger Gruselspaß und schockierend furchtbare Gestalten stehen am 31. Oktober 2019 im Wiener Prater am Programm. Von der schaurig-schönen Halloweenparade über Zombieschocker bis zu Kostümwettbewerb, Special Guest Voodoo Jürgens, Halloweenpartys und Augapfel Panna Cotta ist Vergnügen für die ganze Familie garantiert.

Gruseliges Halloween-Spektakel im Wiener Prater

Am 31. Oktober wird es ab 11.00 Uhr schaurig-schön im Wiener Prater – Mutige beginnen den Tag mittags mit schwarzen Burgern und Augapfel Panna Cotta bei mystischer Lichtshow im Rollercoaster Restaurant. Um 15.00 Uhr beginnt das traditionelle Halloween-Spektakel im Wiener Prater, den Nachmittag prägen Gruselkicks durch Zombieschocker und Vorfreude beim Schminken in der Wifi Styling Lounge. Um 17.00 Uhr findet ein Kostümwettbewerb für Verkleidete jeden Alters statt – die Gruseligsten unter ihnen werden um 18.00 Uhr gekürt (die Gewinnerinnen bzw. Gewinner werden mit Adrenalinpackages belohnt).

Schwarze Kaiserin führt Untote durch den Prater

Als Special Guest sorgt Voodoo Jürgens unter anderem mit "Heite grob ma Tote aus" für beste Stimmung im Prater, der mittlerweile in nächtliche Schwärze gehüllt ist. Wer sich dann noch traut, sollte unbedingt im Horror Maze bei der Großen Geisterbahn vorbeischauen: Nur heuer gibt es die Möglichkeit, den absoluten Horrorkick zu erleben – im alten Haus hinter der Geisterbahn tummeln sich so einige untote Gestalten, die eine neue Definition von Horror festsetzen.

Specials, Gratisfahrten und Halloweenpartys warten

Der gesamte Prater ist im Halloweenfieber und macht den ganzen Tag zu einem Erlebnis der Sonderklasse. Im Grand Autodrom wird in blutrotem Ambiente gefahren, im Windobona wird gebastelt, in Kolariks Luftburg wird geschminkt, gemalt und es werden Gruselgeschichten erzählt. Im Planetarium Wien widmet man sich voll und ganz den furchteinflößenden Objekten des Weltalls. Ins Chocolate Museum und seinen Workshop kommt man billiger, außerdem gibt es Schokogenuss im Gegenwert von 100 Euro für das lustigste Instagram-Posting des Tages aus dem Museum. Auch verkleiden und schminken lohnt sich – denn im Kugeltanz gibt es für Verkleidete ein Bowlingspiel gratis, in der Prater Marina fahren geschminkte Kinder umsonst.