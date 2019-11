Freier Eintritt im November: Die besten Events in Wien

Im November stehen in Wien zahlreiche Veranstaltungen an, die mit freiem Eintritt locken. Wir haben die Top-Events zusammengetragen.

Wien hält für Unternehmenslustige in den kommenden Wochen wieder einige Veranstaltungs-Highlights bereit. Dabei könnt ihr nicht nur etwas erleben, sondern auch euer Geldbörserl schonen, denn bei den folgenden gelisteten Events ist der Eintritt kostenlos.

November-Events: Gratis Veranstaltungen in Wien

01. bis 30.11.2019: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Die Wiener Einkaufsstraßen haben im November einige Aktionen auf Lager. In vorweihnachtlicher Stimmung gibt es verschiedene Märkte und Aktivitäten. Hier ein Überblick nach Bezirken

01. bis 30.11.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 30.11.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Neu ist der wöchentlich stattfindende “International Monday”. Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 30.11.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 30.11.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. Zu den aktuellen Projekten

04. und 05.11.2019: Digital Days 2019

Zwei Tage lang dreht sich bei den Digital Days 2019 in Wien bei freiem Eintritt alles um die neuesten Trends im Bereich FutureTech und Digitalisierung.

04. bis 17.11.2019: Lesofantenfest

Von 4. bis 17. November präsentieren die städtischen Büchereien beim Lesofantenfest Kinderkultur vom Feinsten. Bei freiem Eintritt finden mehr als hundert Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre statt.

06. bis 24.11.2019: Delinski Restaurant Festival

Zwar nicht gratis, dafür ein heißer Tipp für alle Sparfüchse: Beim delinski Restaurant Festival kann man ein gutes Essen genießen, aber nur die Hälfte dafür zahlen. Mehr Infos zur Reservierung hier

07.11.2019: Wintererwachen im MQ

Am 7. November eröffnet das "Wintererwachen im MQ". Besucher erwartet wieder ein buntes Programm.

November bis Ende Dezember: Weihnachtsmärkte in Wien

Ab November öffnen bereits die ersten Weihnachtsmärkte in der Stadt ihre Tore und locken die Besucher mit Standln, köstlichen Schmankerln, Punsch und Glühwein.

08.11.2019: Voice Mania Eröffnung mit "Balcanto"

Als Auftakt zu 22 Jahre "Voice Mania" findet am 8. November "BALCANTO" statt. Bei freiem Eintritt singen, schmettern und grooven Künstler auf den Balkonen der City Rock-Swing bis Pop-Jazz und Gospel-Soul.

08.11.2019: Free Friday Night im Unteren Belvedere

Weltberühmte Klassiker und wenig bekannte Depot-Schätze, die erst vor wenigen Monaten ins Rampenlicht gerückt wurden: Bei der Free Friday Night wird ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten. Infos zu den Free Friday Nights

13./14.11.2019: Gratis-Buchaktion "Eine Stadt. Ein Buch."

Zum 18. Mal findet die Gratis-Buchaktion "Eine Stadt. Ein Buch." bereits statt. Diesmal werden 100.000 Bücher des Werks "Die Gesetze" von Connie Palmen in Wien verteilt.

19.11.2019: 50 Jahre Mondlandung im Wiener 48er-Tandler

Aufgrund der großen Nachfrage tritt der bekannte Physiker und Chef des Wiener Planetariums Werner Gruber am 19. November bereits zum zweiten Mal heuer im 48er-Tandler in Wien auf. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Anmeldung gebeten.

22.11.2019: Gesundheitstag in der Therme Wien

Beim 1. Wiener Gesundheitstag der Therme Wien können zahlreiche Angebote kostenlos genutzt werden. Ski-Star Lizz Görgl gibt Tipps für mehr Wohlbefinden und trainiert mit den Gästen.

22.11.2019: Gratis "Sicher Klettern"-Workshop

In der Kletterhalle der Wiener Marswiese findet ein kostenloser Kletter-Workshop des Alpenvereins statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.