Freier Eintritt bei den Digital Days 2019 in Wien

Von 4. bis 5. November dreht sich bei den Digital Days 2019 in Wien alles um die neuesten Trends im Bereich FutureTech und Digitalisierung.

Unter dem Titel "Wien auf dem Weg zur Digitalisierungshauptstadt in Europa" machen die IT-Wirtschaft und die Stadt Wien sichtbar, was Wien für Menschen aller Altersgruppen an digitalen Errungenschaften zu bieten hat.