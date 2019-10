Lesofantenfest 2019: Wiener Büchereien laden zu über 100 Events

Kleine Leseratten und Bücherwürmer aufgepasst: Zum bereits 34. Mal findet im November das Lesofantenfest der Stadt Wien-Büchereien statt. Bei freiem Eintritt wartet ein vielseitiges Programm.

Tolle Events in den Wiener Büchereien



Von Theater über Literatur bis hin zu Musik und Film: In der Hauptbücherei am Gürtel, in rund 30 Zweigstellen – darunter erstmals in der Pop-up-Bücherei Gerngross –, im Dschungel WIEN und auf der Internationalen Buchmesse BUCH WIEN wird für die ganze Familie ein bunter Veranstaltungsreigen geboten.