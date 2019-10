Gratisbuchaktion "Eine STADT. Ein BUCH." 2019 in der Hauptbücherei Wien

"Eine STADT. Ein BUCH." ist erwachsen. Zum 18. Mal findet die Gratisbuchaktion 2019 bereits statt. Diesmal gibt es am 13. November "Die Gesetze" von Connie Palmen in der Hauptbücherei Wien.

Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig wird die niederländische Autorin Connie Palmen ab 12 Uhr die ersten Bücher der jährlich stattfindenden Gratisbuchaktion verteilen und signieren. 100.000 Gratisbücher werden bei der Aktion des echo medienhauses ab 14. November in ganz Wien verteilt.

"Die Gesetze" handelt von einer jungen Studentin, die sieben sehr unterschiedliche Männer kennenlernt: einem Astrologen, einem Epileptiker, einem Philosophen, einem Priester, einem Physiker, einem Künstler und einem Psychiater . An ihnen begehrt sie vor allem das Wissen, das sie befähigt, die Welt zu beurteilen. Sie versucht, die Gesetzte, die sie sich für ihr Leben gewählt haben, zu ergründen und sucht nach dem, was Halt in einer unsicheren Welt geben kann.