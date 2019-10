(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im November 2019

Die Wiener Einkaufsstraßen haben auch im November einige Aktionen auf Lager. In vorweihnachtlicher Stimmung gibt es verschiedene Märkte und Aktivitäten.

Hier die Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im November 2019 im Überblick:

1. Bezirk

22.11. SING ALONG 2019

Mit einem stimmungsvollen Auftakt starten die Unternehmer der Wiener Innenstadt das erfolgreiche Gemeinschaftsprojekt „Sing Along“.

Die Innenstadt Einkaufsstraßenvereine laden am 22.11.2019 um 17:00 Uhr am Stephansplatz zur feierlichen Illumination der Weihnachtsbeleuchtung.

Im Anschluss an den Festakt am Stephansplatz mit hunderten Chorsängern, finden in allen teilnehmenden Einkaufsgebieten in der City Sing-Along-Konzerte statt, wo Passanten und Chöre gemeinsam musizieren und österreichische aber auch internationale Weihnachtslieder singen. Selbstverständlich werden auch die beliebten Weihnachtsmützen wieder an Besucher der Innenstadt verteilt. Mitsingen ist gefragt!

4. Bezirk

02.11. - 30.11. Wochenmarkt auf dem St.-Elisabeth-Platz

Im Grätzel einkaufen und die angebotenen Produkte gleich probieren - das könnt ihr während der Saison jeden Samstag am St. Elisabeth-Platz. Von 8:00 bis 13:00 Uhr veranstaltet der Einkaufsstraßenverein Wiedner Favoritenstraße - Obere Wieden einen Aktionstag mit Marktständen.

Die Marktinitiative greift den Wunsch nach einer besseren Nahversorgung auf der Oberen Wieden auf und bietet die Möglichkeit, im unmittelbaren Wohnumfeld einzukaufen. Angeboten werden frische, überwiegend regionale und saisonale Produkte, die auch vor Ort verkostet werden können.

Termine: Jeden Samstag von 8:00 bis 13:00 Uhr am St. Elisabeth-Platz.

5. Bezirk

07.11. - 28.11. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Jeden Donnerstag bietet der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz erlesene Köstlichkeiten. Feinspitze finden hier Schmankerln und Delikatessen aus der Region und ganz Europa. Der Spezialitätenmarkt findet jeden Donnerstag von 8:00 bis 19:00 Uhr statt.

8. Bezirk

08.11. - 29.11. Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuche den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).

Termine im November:

08. 11. 2019

15. 11. 2019

22. 11. 2019

29. 11. 2019

9. Bezirk

07.11. - 28.11. Neuer Wochenmarkt am Servitenplatz

Seit Mai findet am Servitenplatz immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten Euch regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an!

Schlendert über den hübschen Platz, nutzt die langen Öffnungszeiten und das breit gefächerte Angebot.

Die nächsten Termine nach der Sommerpause sind:

07. 11. 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

14. 11. 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

21. 11. 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

28. 11. 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

18. Bezirk

22.11. Eröffnung Weihnachtsbeleuchtung

Der Verein IG Kaufleute Kreuzgasse macht in diesem Jahr wieder eine weihnachtlich beleuchtete Kreuzgasse möglich.

Zur Eröffnung am 22. 11. 2019 findet am Johann-Nepomuk-Vogl-Markt/ Teschnergasse eine kleine Veranstaltung in festlichem Rahmen statt. Ab 16.30 Uhr treffen sich die Kaufleute und Bewohner der Umgebung zu Punsch & Co.

Die Eröffnung um 17:00 Uhr wird mit weihnachtlichen Liedern untermalt. Bis 22:00 Uhr Ausklang bei gemütlichem Beisammensein und Plaudern bei vorweihnachtlicher Musik.

19. Bezirk

06.11. - 27.11. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

Döblinger Wochenmarkt im November 2019:

06.11.2019

13.11.2019

20.11.2019

27.11.2019

08.11. GENUSSDORF

HANDWERK KUNST & KULINARIK

Werkshalle Rent an Office,

Boschstraße 54, 1190 Wien

Uhrzeit: Ab 14:00 bis 20:00 Uhr

Vernissage von Hans Binder

Vernissage von Paula Schlatterbeck

Autorenlesung, Helga Engin-Deniz

Makro – Art Design

Wein & Honigverkostung

Bienenwachskerzen, handgefertigt

Käse und Speck

Kaffee und Mehlspeisen

Segelmacherei

Handgefertigte Handtaschen

Glaskunst



10.10. New Orleans hot four

Die Creme de la Creme des New Orleans traditional Jazz. Oder auch die Hot Four der Storyville Jazzband. Franz Luttenberger, Gründer der Storyville Jazzband 1960 studierte am Jazzkonservatorium Klavier und Trompete. Gerhard Stächelin, seit 1964 Schlagzeuger in der Storyville Jazzband überzeugt durch seine authentische Stimme. Günther Graf, wollte eigentlich Trompete lernen, aber die Trompete stellte sich als Klarinette heraus. 1960 gründete Graf die „Southwest Philadelphia Jazz Band“ und spielte danach in den wichtigsten Wiener Traditional Bands wie der „Original Storyville Jazz Band“. Kurt Peyer, man sagt auch die Trompete im Louis Armstrong Style. Lasst Euch überraschen! Eine hochkarätige Besetzung, wie es wohl nicht besser geht wird Euch mit traditionellem New Orleans Jazz einen unvergesslichem Nachmittag bereiten.

Das swing@­five findet ab Oktober an jedem 2. Sonntag im Monat statt. Uhrzeit: 17:00 Uhr. €25,- inkl. warmen Buffet.

20. Bezirk

20.11. Am 20. im 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle KundInnen: Am 20. im 20. bekommt Ihr in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9:00-18:00 Uhr verschiedene Naschereien zu Eurem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

22. Bezirk

08.11. - 29.11. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

08.11. und 22.11.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129

15.11. und 29.11.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post