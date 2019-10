"Wintererwachen im MQ" in Wien ab 7. November

Das "Wintererwachen im MQ" startet am 7. November. Zur Eröffnung dürfen sich die Besucher auf Konzerte von "At Pavillon" und "Kerosin95" freuen.

Am 7. November eröffnet das "Wintererwachen im MQ". Neben den "MQbis" stehen heuer unter anderem auch eine Eisstockbahn, die LED Kugelbahn "Lumina", künstlerische Lichtinstallationen, sowie Veranstaltungen mit Konzerten und Kultur-Events am Programm. Bei der Eröffnung am 7. November gibt es Konzerte von "At Pavillon" und "Kerosin95" zu hören.

"Winterhimmel" und "MQbis" beim Winterwachen im Wiener MQ

„Das ,Wintererwachen im MQ‘ gehört zu den Fixpunkten im MuseumsQuartier. Neben den ‚MQbis‘ und stimmungsvollen Lichtinstallationen haben wir in den letzten Jahren das Angebot mit Kultur- und Freizeitangeboten stetig erweitert. Damit können wir den Besuchern auch in der kalten Jahreszeit ein abwechslungsreiches Programm bieten. Zudem gibt es natürlich auch in den verschiedenen Museen und Ausstellungshäusern jede Menge kulturelle Highlights zu entdecken“, so MQ Direktor Christian Strasser.

In der Mitte des MQ Haupthofs wird der "Winterhimmel" stehen. Dieser wird nicht vor Regen und Schnee schützen, aber auch für besondere Lichtstimmung durch die künstlerischen Projektionen von "Lichttapete" sorgen. Rundherum gibt es kleine Snacks bei den rund 35 Quadratmeter großen "MQbis".

Wintererwachen im MQ: Zahlreiche Veranstaltungen

Unter dem Motto "Live Montag" wird es montags immer unterschiedliche kulturelle Angebote geben, wie etwa Lit.eRa(p)tur, Tagebuch Slam oder Stand up comedy. Dienstags und mittwochs legen Live-DJs auf, donnerstags lädt die "MQ Hofmusik" zum Punschkonzert. Beim "Plattenzirkus" by creative beans besteht immer sonntags die Möglichkeit, Platten direkt von den auflegenden DJs zu kaufen.

Für alle kleinen Bücherwürmer wartet heuer ebenfalls eine Besonderheit. Die Bücherwunderlandschatzkiste lädt Kinder unter dem Motto "Kinderbuchwelt@ MQ Winter" immer sonntags mit ausgesuchten Büchern im designforum zum Stöbern ein.

Weihnachtsprodukte im Wiener MQ zu entdecken

Außerdem werden im Dezember im Rahmen des "WinterWAMP - Internationaler Designmarkt" Produkte von verschiedenen Designern vorgestellt. Zusätzlich werden die Bäume im MQ teilweise mit transzulenten Stoff verkleidet. Diese gibt es zu entdecken.

"Lumina - die leuchtende Kugelbahn" presented by KlingtGut steht den Besuchern kostenlos zur Verfügung. Außerdem Stehen das „Winter Race“, ein Autorennen im Miniaturformat, sowie „Micro-Extremebowling“, eine Mischung zwischen Bowling, Billard und Golf auf dem Programm. Zusätzlich kann auf der MQ Eisstockbahn auf zwei Bahnen gespielt werden.

Im MQ Point gibt es zudem Winter- und Weihnachtsprodukte und originelle Geschenkideen.

"Wintererwachen im MQ": Details zur Eröffnung



Am 7. November wird das "Wintererwachen im MQ" offiziell ab 19.30 Uhr mit den Konzerten von "At Pavillon" und "Kerosin95" eröffnet. Ein DJ Warm-Up gibt es bereits ab 17 Uhr. Zwischen 17 und 18 Uhr wird außerdem Charity-Glühwein ausgeschenkt. Der Erlös geht an den österreichischen Verein Volkshilfe zum Thema Kinderarmut.

Weitere Informationen zum „Wintererwachen im MQ“ sowie das detaillierte Programm gibt es online unter www.mqw.at/winter.