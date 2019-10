Delinski Restaurant Festival in Wien lädt zum Genießen und Sparen

Ein tolles Essen genießen, aber nur die Hälfte dafür zahlen? Das delinski Restaurant Festival in Wien macht genau das im November möglich.

50 Wiener Restaurants bei delinski Restaurant Festival dabei

Die Bandbreite der ausgewählten Restaurants erstreckt sich dabei über alle Küchenrichtungen und Bezirke. Das Vikas, Hollerkoch, Dal Toscano, Cavallo, Tartuf, One Night in Bejing, Meze Meze, Himmelpforte, Pho Ever, Addicted to Rock und viele weitere Restaurants in der ganzen Stadt warten darauf im November Wiener Feinschmecker zu begeistern.