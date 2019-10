Werner Gruber feiert 50 Jahre Mondlandung im Wiener 48er-Tandler

Aufgrund der großen Nachfrage tritt der bekannte Physiker und Chef des Wiener Planetariums Werner Gruber am 19. November um 19 Uhr bereits zum zweiten Mal heuer im 48er-Tandler in Wien auf.

Er wird wieder mit seinem Wissen über den Mond begeistern und zum gemeinsamen Erforschen unseres Nachbarn im All einladen. Davor und danach kann man nach Lust und Laune im 48er-Tandler stöbern und einkaufen. Eine Anmeldung ist für diese kostenlose Veranstaltung nötig.

Spannende Experimente und Antworten

Wie funktioniert eine Mondfinsternis? Wieso fliegt eine Rakete? Und warum sind die Schatten der Astronauten am Mond kein Grund an der Mondlandung zu zweifeln? Diese und andere Fragen werden von Werner Gruber, Direktor Planetarium Wien, Kuffner und Urania Sternwarte, eindrucksvoll erklärt und beantwortet. Veranschaulicht wird dies alles durch spannende Experimente! Übrigens: Auf dem Mond ist alles leichter - mittels einer Waage kann auch das individuelle Gewicht am Mond ermittelt werden.