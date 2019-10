Wiener Konzert-Festival "Voice Mania 2019" macht A-Cappella salonfähig

Das "Voice Mania"-Konzertfestival geht heuer zum 22. Mal über die Bühne. Von 8. November bis 1. Dezember finden im Theater am Spittelberg Konzerte und Workshops statt.

Kontinente überspannend treffen in Wien von 8. November bis 1. Dezember die unterschiedlichsten Stimmen dieser Welt zusammen, um in faszinierender Vielfalt das Leben in allen klingenden und tönenden Facetten zu feiern. VOICE MANIA vereint im 22. Jahr knapp 30 Solistinnen und Solisten sowie Ensembles aus 13 Ländern und präsentiert sich im Theater am Spittelberg, Metropol und MuTh mit unvergleichlich stimmungsvollen Emotionen.

So überraschen Maybebop (D) mit treffsicherem Alltagswitz, setzen Ringmasters (S) zu geschliffener Barbershop-Musik an, fächern Cadence (CAN) melodische Heimat-Schönheiten auf, verzaubern Pust (N) mit seelenvoll nordischem Klang und fusionieren die A-cappella-Youngsters von The Quintessence (GE) phänomenal georgische Folklore mit Klassik und Jazz. Premiere feiern The Face Vocal Band (US) mit herzlichem Rocky-Mountains-Sound, Irmelin (S) mit Mystik-Jodlern und die Senkrechtstarter Quintense (D) mit Pop-Rock-Raffinesse. Skurrile Küchentisch-Sessions liefern indessen die Spontan-Sänger Solala (S). Die LANGE NACHT DES A CAPPELLA offeriert jubilierend Dreifachgenuss. Slixs (D) sind als Vocal Bastards zehn Jahre, Gema 4 (ISR, CU) mit Perlen kubanischer Musik 25 Jahre. Rock4 (NL) durchbrechen mit Queen-Hymnen alle Rekorde.

Auch heimische Acts zum Anhören

Die heimische Szene hält in Top Acts und als Austrian Collection unüberhörbar mit. Der Bogen spannt sich vom LALÁ Vocalensemble mit reinsten Harmonien zu fetzigen Contemporary-Songs von Heaven Sent Cat, von Bye Maxene mit Pop-Swing und Velvet Voices mit samtweichem Soul bis zur Pop-Rock-Party.

Überzeugend lassen die Academy Singers und V.O.I.C.E– Vienna Pop & Jazz Choir Experience Klischees über Chorgesang zurück. Vokal-Akrobatik und Body Percussion bringen Rhythm4 bei den VOICE MANIA SHORT CUTS als Gegenpol zu Körper-Artist Tim Kriegler (D) ins Spiel. Diese finden in fetten Beats, HipHop und Comedy-Punk von The Razzzones (D) ihr Echo und münden am Folgetag als interaktives Beatboxmusical in "Razzz for Kids". Neue Talente mit Akustik-Ausblicken auf VOICE MANIA 2020 offenbart zum Finale die A CAPPELLA "OPEN MIC" CASTING SHOW.

Freier Eintritt bei VOICE MANIA

Als Auftakt zu 22 Jahre VOICE MANIA findet am 8. November BALCANTO statt. Bei freiem Eintritt singen, schmettern und grooven Künstlerinnen und Künstler auf Balkonen der City Rock-Swing bis Pop-Jazz und Gospel-Soul. Zusätzlich macht A CAPPELLA TO GO – vokale Begleitung auf dem Graben – Gusto auf die VOICE MANIA Specials. Die Festival-Eröffnung krönen abends im Theater am Spittelberg erstmals Women of the World (JP, IT, IN, US) durch feinste global Folk-Vokalitäten.