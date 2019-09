Freier Eintritt im September: Kostenlose Events in Wien

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm auch zahlreiche kostenlose Events, die im September besucht werden wollen. Wir haben die besten Veranstaltungen für euch im Überblick.

Jeden Monat stellen wir euch die besten Gratis-Events der Stadt vor. Hier erfahrt ihr, wo ihr in Wien im September etwas erleben und dabei Geld sparen könnt.

Wien: Bei diesen Veranstaltungen gibt es freien Eintritt im September

24.05. bis 16.09.2019: Volxkino

Das Volxkino gehört längst zum fixen Bestandteil des Wiener Sommervergnügens. Heuer steht sogar ein rundes Jubiläum an: Zum 30. Mal lädt das wandernde Wiener Sommerkino zum kostenlosen Filmschauen ein. Hier das gesamte Programm auf einen Blick

01. bis 30.09.2019: Gratis-Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen

Auch im September 2019 planen die Wiener Einkaufsstraßen wieder einige Gratis-Aktionen. Hier der Überblick nach Bezirken

01. bis 30.09.2019: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 30.09.2019: Offene und Historische Sternwarte

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten (So, Mo, Mi, Do) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. Neu ist der wöchentlich stattfindende “International Monday”. Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 30.09.2019: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 30.09.2019: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. Zu den aktuellen Projekten

04. bis 21.09.2019: Franz-Jonas-Platz Open Air

Zum Sommerausklang verwandelt sich der Wiener Franz-Jonas-Platz im September in ein riesiges Open Air-Kino bei freiem Eintritt. Das komplette Programm im Überblick

06. und 07.09.2019: Reindorfgassenfest

Das legendäre Reindorfgassenfest geht mit drei Bühnen, einem Spitzen-Line up und vollem Programm über die Bühne. Hier mehr zum Programm erfahren

06. bis 08.09.2019: Buskers Festival

Bei freiem Eintritt bietet das Buskers Festival am Wiener Karlsplatz wieder Straßenkunst auf höchstem Niveau. Besucher können Clownerie, Jonglage, Graffiti, Feuerakrobatik und vieles mehr bestaunen.

07. und 08.09.2019: Erntedankfest im Wiener Augarten

Zwei Tage lang findet das 19. Erntedankfest der Österreichischen Jungbauernschaft im Wiener Augarten statt. Dort bringen die Jungbauern die heimische Land- und Fortwirtschaft unter dem Motto "Von daheim schmeckt's am besten!" in die Stadt. Die Besucher erwartet ein volles Programm und Tradition.

08.09.2019: Open House im mumok

Zwischen 10.00 und 18.00 Uhr lädt das mumok zum Open House bei freiem Eintritt. Besucher können sich auf ein umfangreiches Programm sowie tolle Aktivitäten und Führungen freuen. Mehr zur kostenlosen Veranstaltung

08.09.2019: Tag der offenen Tür in der UNO-City

Vor 40 Jahren wurde die UNO-City in Wien vom damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky und UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim eingeweiht. Zum Jubiläum wird ein Tag der offenen Tür veranstaltet.

08.09.2019: Gratis Training am Welttag der Physiotherapie

Anlässlich des Welttags der Physiotherapie laden zwei Wiener Physiotherapeutinnen Schwangere und Mütter zum kostenlosen Outdoor-Training ein.

12.09.2019: Dorotheum-Abend

Das Dorotheum lädt bei freiem Eintritt wieder in die sechs Museen der Österreichischen Nationalbibliothek. So öffnen der barocke Prunksaal, das Esperantomuseum, das Globenmuseum, das Papyrusmuseum, das Literaturmuseum und das Haus der Geschichte wieder ihre Pforten für alle Kulturbegeisterten. Mehr zur Aktion "6 Museen - 1 Abend - 0 Euro"

14.09.2019: Wiener Linien-Tag im Kunst Haus Wien

Am 14. September wird die Öffi-Jahreskarte wieder zum Gratis-Ticket für den Eintritt in ein Wiener Museum. Dieses Mal führt der Wiener Linien-Tag ins Kunst Haus Wien.

14.09.2019: Highland Games Seestadt Aspern

Erstmals wird in Österreich eine internationale Meisterschaft in den "Heavy Events" der Highland Games in der Seestadt Aspern ausgetragen. Bei der traditionellen schottischen Sportart werden Gewichter und Baumstämme in die Höhe und Weite geworfen. Der Eintritt ist frei.

14. und 15.09.2019: Open House in Wiener Bauwerken

In Wien gibt es zahlreiche außergewöhnliche Bauwerke. Am 14. und 15. September kann man sich im Zuge von "Open House" auf architektonische Schatzsuche in Wien machen. Mehr Infos zum Entdeckungsparcours

15.09.2019: Tag der offenen Tür der Wiener Tanzschulen

Egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder Fortgeschrittene: Bei freiem Eintritt können Besucher an diversen Schnupperkursen teilnehmen und alles zum Kursangebot der Tanzschulen erfahren. Mehr zum Tag der offenen Tür

20.09.2019: Free Friday Night im Oberen Belvedere

Weltberühmte Klassiker und wenig bekannte Depot-Schätze, die erst vor wenigen Monaten ins Rampenlicht gerückt wurden: Bei der Free Friday Night im Oberen Belvedere wird monatlich ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten. Infos zu den Free Friday Nights

22.09.2019: "Speaking Statues"-Tour

Wiens "Speaking Statues" laden am 22. September um 11.00 bzw. 14.00 Uhr zu einem kostenlosen zweistündigen Denkmal-Rundgang ein. Treffpunkt ist das Schillerdenkmal am Schillerplatz in Wien. Alle Infos zur Gratis-Tour

28.09.2019: Tag der offenen Tür im Technologiezentrum Seestadt

Am 28. September lädt das Technologiezentrum Seestadt alle Interessierten dazu ein, kostenlos einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

28. und 29.09.2019: Wiener Weinwandertag

Der traditionelle Wiener Weinwandertag findet Ende September statt. Teilnehmer können drei verschiedenen Routen ausprobieren und die Köstlichkeiten aus Küche und Keller der Winzer verkosten. Informationen zum kulinarischen Spaziergang