Gratis Kinogenuss beim Franz-Jonas-Platz Open Air

Zum Sommerausklang verwandelt sich der Wiener Franz-Jonas-Platz im September in ein riesiges Open Air-Kino bei freiem Eintritt. Wir haben das Programm im Überblick.

Im September startet ein weiteres Open Air-Kino durch: Am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf werden vom 4. bis 21. September zwölf cineastische Highlights gezeigt. Der Eintritt ist frei, Filmbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Alle Filme werden in deutscher Fassung gezeigt.