Wiener mumok lädt zum Open House bei freiem Eintritt

Am 8. September lädt das mumok in Wien zum Open-House ein. Bei freiem Eintritt können die Besucher das umfangreiche Programm nutzen.

Open House im mumok Wien

Flohmarkt in den Hofstallungen

Stündliche Führungen im mumok Wien

10 Uhr: Führung in der Ausstellung Vertigo

11 Uhr: Guided tour in English

12 Uhr: Führung in der Ausstellung Vertigo

13 Uhr: Führung in der Ausstellung Dorit Margreiter

14 Uhr: Kuratorenführung in der Ausstellung Vertigo

15 Uhr: Führung in der Ausstellung Vertigo

16 Uhr: Kuratorenführung in der Ausstellung Vertigo

17 Uhr: Führung in der Ausstellung Pattern and Decoration