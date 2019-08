Das Erntedankfest am 7. und 8. September der Österreichischen Jungbauern im Wiener Augarten

Bald ist es wieder soweit: Im Wiener Augarten findet am 7. und 8. September das Erntedankfest der Österreichischen Jungbauernschaft statt.

Am 7. und 8. September findet das 19. Erntedankfest der Österreichischen Jungbauernschaft im Wiener Augarten statt. Dort bringen die Jungbauern die heimische Land- und Fortwirtschaft unter dem Motto "Von daheim schmeckt´s am besten!" in die Stadt.