Von Sackerl-Wettheben bis Yoga: Active Days in Wien Mitte

Am 13. und 14. September verwandelt sich "The Mall" in ein Fitnessstudio.

Am Freitag 13. und Samstag 14. September lädt WIEN MITTE The Mall alle Sportbegeisterten zu den Active Days ein. Am Programm stehen witzige Challenges, wie z.B. Einkaufstaschen-Wettheben, Minifußballplatz, Yoga-Unterricht, Vorträge zum Thema Fitness, VR-Brillen und Games für E-Sportler, Vorstellung der neuesten Apple-Watches und viele kostenlose Serviceleistungen, wie z.B. eine Laufschuhanalyse oder ein Fitness-Check. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.

Gratis Vorträge und Workshops in Wien Mitte



Der Fokus der kostenlosen Veranstaltung liegt dabei auf Sport, Ernährung und Familie. Neben vielen Vorträgen und Workshops kann jeder sofort aktiv werden. Zur Wahl stehen ein Wettbewerb im Einkaufstaschenheben, ein Miniatur-Fußballplatz, Yoga-Einheiten zum Mitmachen, eine Bizeps-Challenge und vieles mehr. Wer statt mit Hanteln & Co. lieber mit Controller trainiert, kann mit einer VR-Brille sein Geschick beweisen. Es warten die E-Sport-Games "Sprint Vector", "Beatsaber" oder die "Don‘t look down-VR" auf virtuelle Abenteurer. Vorträge, wie z.B. Ernährungstipps von Caroline Schlinter-Malta, Workouts zum Mitmachen mit Simon Horowitz, Taekwondo-Vorführungen, Laufschuhanalysen und Fitness-Checks runden das Angebot der Active-Days ab. Das detaillierte Programm gibt es auf: www.wienmitte-themall.at

Hardfacts

Was: WIEN MITTE The Mall Active Days

Wann: Freitag 13.9.: 9 - 19 Uhr, Samstag 14.9.: 9 - 17 Uhr