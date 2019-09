Fußball für den guten Zweck: Das Ludwig-Ruck-Benefizfußballturnier auf der Hohen Warte in Wien

Am Samstag geht das Ludwig-Ruck-Benefizfußballturnier auf der Hohen Warte in Wien bei freiem Eintritt über die Bühne.

Am kommenden Samstag, den 7. September ab 14 Uhr rollt der Fußball für den guten Zweck auf der Hohen Warte. Dann geht das Ludwig-Ruck-Benefizfußballturnier über die Bühne.

Prominent besetzte Teams spielen auf der Hohen Warte in Wien

"Es ist mittlerweile eine schöne Tradition, dass sich vier prominent besetzte Teams am Samstag die Fußballschuhe schnüren um neben dem sportlichen Wettkampf auch zusammen etwas für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, zu tun. Mit unserem gemeinsamen Fußball-Turnier unterstützen wir heuer in Not geratene Polizistinnen und Polizisten sowie ihre Familien", sagt WK-Wien-Präsident Walter Ruck.