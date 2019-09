Am Wochenende findet wieder das "in the park"-fest statt.

25hours Hotel und Markterei laden zum "in the park"-Fest in Wien

Das 25hours Hotel beim MQ und die Markterei laden am Wochenende zum "in the park"-Fest in Wien. Auf die Besucher warten kulinarische Highlights und regionale Produkte. Der Eintritt ist frei.

Am Wochenende lädt das 25hours Hotel und die Markterei zum "in the park"- Fest in den Weghuberpark ein. Dort können die Besucher schlendern, genießen, einkaufen und Freunde treffen. Sowohl am 6. als auch am 7. September werden regionale Produkte, Street Food, Bars, Musik, ein Spielplatz für die Kleinsten und vieles mehr angeboten.

Wer nach 22 Uhr noch Lust auf mehr hat, kann bei der After-Party am "Dachboden" mit den DJs ‘Tom Wieland’ und ‘Mr. Vout’ ausgelassen feiern.

"in the park" - Fest im Wiener Weghuberpark

Datum: 6. und 7. September 2019

Ort: Weghuberpark, Lerchenfelderstraße 1-3, 1070 Wien

Uhrzeit: 12 bis 22 Uhr

Eintritt: Frei!