Rapid, Austria Wien und Co.: Alle Sommer-Transfers der Bundesliga in Österreich

Auf der Suche nach Verstärkungen werden Spieler quer durch Länder und Ligen gescoutet, am Verhandlungstisch gefeilscht und schließlich Verträge unterzeichnet. So auch während dieser Sommer-Transferperiode in Österreich.

Auch die zehn Vereine der tipico-Bundesliga waren im Juli und August geschäftig, haben zahlreiche Neuverpflichtungen engagiert und viele Akteure abgegeben.

Die Sommertransfers in der tipico-Bundesliga

VIENNA.at listet alle Sommertransfers der österreichischen Topliga auf, beginnend mit jenen der beiden Wiener Großklubs Austria und Rapid.

FK Austria Wien

Zugänge: Christohp Monschein (Stürmer, Admira Wacker), Heiko Westermann (GER, Innenverteidiger, Ajax Amsterdam/NED), Florian Klein (rechter Verteidiger, VfB Stuttgart/GER), Perdomo Marmol Facundo (URU, offensives Mittelfeld, Nacional Montevideo/URU), Jinhyun Lee (KOR, zentrales Mittelfeld, leihweise von den Pohang Steelers/KOR), Ibrahim Alhassan Abdullahi (NGA, Stürmer, leihweise von Akwa United/NGA), Vesel Demaku (zentrales Mittelfeld, Akademie Salzburg), Stefan Jonović (Innenverteidiger, Austria Wien II)

Abgänge: Larry Kayode (NGA, Stürmer, Manchester City/ENG), Petar Filipović (CRO, Innenverteidiger, Konyaspor/TÜR), Marko Kvasina (Stürmer, Twente Enschede/NED), Jens Stryger Larsen (DEN, rechter Verteidiger, Udinese Calcio/ITA), Lukas Rotpuller (Innenverteidiger, unbekannt), Ognjen Vukojević (CRO, defensives Mittelfeld, Karriereende), Tino Casali (Torhüter, SV Mattersburg)

SK Rapid Wien

Zugänge: Boli Bolingoli-Mbombo (BEL, linker Verteidiger, FC Brügge/BEL), Lucas Galvão (BRA, linker Verteidiger, SCR Altach), Dejan Ljubičić (defensives Mittelfeld, vorzeitiges Leihende beim SC Wiener Neustadt), Philipp Prosenik (Stürmer, Leihende beim WAC), Eren Keleş (linkes Mittelfeld, SK Rapid II)

Abgänge: Maximilan Wöber (Innenverteidiger, Ajax Amsterdam/NED), Christoph Schösswendter (Innenverteidiger, Union Berlin/GER), Ján Novota (SLK, Torhüter, Debreceni VSC/HUN), Arnór Ingvi Traustason (ISL, Flügelspieler, leihweise zu AEK Athen/GRE), Matej Jelić (CRO, Stürmer, leihweise zu HNK Rijeka/CRO), Tomi Correa (ESP, Stürmer, unbekannt), Albin Gashi (offensives Mittelfeld, leihweise zum FAC)

Red Bull Salzburg

Zugänge: Marin Pongračić (CRO, Innenverteidiger, 1860 München/GER), Romano Schmid (offensives Mittelfeld, Sturm Graz), Patrick Farkas (rechter Verteidiger, SV Mattersburg), Hannes Wolf (offensives Mittelfeld, FC Liefering), Amadou Haïdara (Mali, zentrales Mittelfeld, FC Liefering), Fredrik Gulbrandsen (NOR, Stürmer, Leihende bei New York Red Bulls/MLS), Reinhold Yabo (GER, zentrales Mittelfeld, Leihende bei Arminia Bielefeld/GER), Munas Dabbur (ISR, Stürmer, Leihende beim Grasshopper Club Zürich/SUI) Mathias Honsak (linkes Mittelfeld, FC Liefering), Igor (BRA, Innenverteidiger, FC Liefering), Airton (BRA, Torhüter, Leihende bei RB Brasil/BRA), David Atanga (GHA, offensives Mittelfeld, Leihende beim SV Mattersburg), Mahamadou Dembélé (FRA, Innenverteidiger, Paris St. Germain)

Abgänge: Wanderson (BRA, Flügelspieler, FK Krasnodar/RUS), Konrad Laimer (zentrales Mittelfeld, RB Leipzig/GER), Valentino Lazaro (Flügelspieler, leihweise zu Hertha BSC/GER), Dimitri Oberlin (SUI, Stürmer, leihweise zum FC Basel/SUI), André Wisdom (ENG, Innenverteidiger, Leihende vom FC Liverpool/ENG), Christian Schwegler (SUI, rechter Verteidiger, FC Luzern/SUI), Josip Radošević (CRO, defensives Mittelfeld, Hajduk Split/CRO), Mërgim Berisha (XKX, Stürmer, leihweise zum LASK), Asger Sørensen (DEN, Innenverteidiger, leihweise zu Jahn Regensburg/GER), Smail Prevljak (BIH, Stürmer, leihweise zum SV Mattersburg), Mathias Honsak (linkes Mittelfeld, leihweise zum SCR Altach), Ante Roguljić (CRO, offensives Mittelfeld, unbekannt), Lawrence Ati (GHA, Torhüter, FC Sochaux/FRA), Michael Brandner (defensives Mittelfeld, SC Wiener Neustadt), Marco Djuricin (Stürmer, leihweise zum Grasshopper Club Zürich/SUI)

SK Sturm Graz

Zugänge: Thorsten Röcher (linkes Mittelfeld, SV Mattersburg), Peter Žulj (offensives Mittelfeld, SV Ried), Jörg Siebenhandl (Torhüter, Würzburger Kickers/GER), Emeka Eze (NGA, Stürmer, RoPS/FIN), Luan (BRA, Innenverteidiger, FC Liefering), Patrick Puchegger (linker Verteidiger, Bayern München II/GER), Oliver Filip (Flügelspieler, FC Liefering), Fabian Schubert (Stürmer, SV Ried)

Abgänge: Marko Stanković (offensives Mittelfeld, SV Ried), Baris Atik (GER, offensives Mittelfeld, Leihende von 1899 Hoffenheim), Andreas Gruber (linkes Mittelfeld, SV Mattersburg), Roman Kienast (Stürmer, unbekannt), Romano Schmid (offensives Mittelfeld, Red Bull Salzburg), Sascha Horvath (offensives Mittelfeld, Dynamo Dresden/GER), Simon Piesinger (defensives Mittelfeld, SCR Altach), Benjamin Rosenberger (linkes Mittelfeld, Kapfenberger SV), Ivan Ljubić (defensives Mittelfeld, leihweise zum SC Wiener Neustadt), Seifedin Chabbi (Stürmer, SV Ried), Kristijan Dobras (linkes Mittelfeld, SCR Altach), Lukas Skrivanek (linker Verteidiger, leihweise zu Blau-Weiß Linz)

SCR Altach

Zugänge: Stefan Nutz (offensives Mittelfeld, SV Ried), Simon Piesinger (defensives Mittelfeld, Sturm Graz), Adrian Grbić (Stürmer, FAC), Bernhard Tekpetey (GHA, Flügelspieler, leihweise von Schalke 04/GER), Kristijan Dobras (linkes Mittelfeld, Sturm Graz), Mathias Honsak (linkes Mittelfeld, leihweise von Red Bull Salzburg), Christian Gebauer (rechtes Mittelfeld, WSG Wattens), Filip Dmitrović (SRB, Torhüter, leihweise vom LASK), Johannes Tartarotti (offensives Mittelfeld, SCR Altach II), Daniel Nussbauer (zentrales Mittelfeld, SCR Altach II)

Abgänge: Nicolas Ngamaleu (CMR, Stürmer, Young Boys Bern/SUI), Lucas Galvão (BRA, linker Verteidiger, Rapid Wien), Lukas Jäger (Innenverteidiger, 1. FC Nürnberg/GER), Nikola Dovedan (Stürmer, Leihende vom LASK), Marin Harrer (Stürmer, Wacker Innsbruck), Daniel Luxbacher (offensives Mittelfeld, SNK St. Pölten), Gabriel Lüchinger (SUI, offensives Mittelfeld/SV Ried), Stefan Umjenović (Innenverteidiger, FAC), Nikola Zivotić (linkes Mittelfeld, leihweise zum SC Wiener Neustadt), Christian Schilling (linker Verteidiger, SV Ried)

FC Admira Wacker

Zugänge: Marin Jakoliš (CRO, Stürmer, KSV Roeselare/BEL), Macky Begnack (Kamerun, Innenverteidiger, Real Zaragoza/ESP), Marcel Holzmann (linker Verteidiger, SKN St. Pölten), Lukas Malicsek (Innenverteidiger, Admira Wacker II), Wilhelm Vorsager (defensives Mittelfeld, Admira Wacker II), Pascal Petlach (Innenverteidiger, Admira Wacker II) Saša Kalajdžić (Stürmer, Admira Wacker II), Miloš Spasić (SRB, linker Verteidigerd, Admira Wacker II)

Abgänge: Christoph Monschein (Stürmer, Austria Wien), Patrick Wessely (linker Verteidiger, unbekannt), Eldis Bajrami (MKD, rechtes Mittelfeld, unbekannt), Ilter Ayyildiz (linkes Mittelfeld, unbekannt), Toni Vastić (Stürmer, Austria Wien II),Srđan Spiridonović (Flügelspieler, unbekannt), Dzon Delarge (Kongo, linkes Mittelfeld, Bursaspor/TÜR), Nico Löffler (linkes Mittelfeld, VfB Lübeck/GER), Markus Pavić (linker Verteidiger, NK Rudeš/CRO), Mustafa Yavuz (linker Verteidiger, SC Wiener Neustadt), Daniel Hautzinger (zentrales Mittelfeld, Leihende vom FC Liefering)

Christoph Monschein wechselte von der Admira zur Wiener Austria. © APA/Hans Punz © Christoph Monschein wechselte von der Admira zur Wiener Austria. © APA/Hans Punz

SV Mattersburg

Zugänge: Andreas Gruber (linkes Mittelfeld, Sturm Graz), Florian Hart (rechter Verteidiger, SV Ried), Florian Sittsam (defensives Mittelfeld, SC Wiener Neustadt), René Renner (linkes Mittelfeld, Blau-Weiß Linz), Masaya Okugawa (JPN, linkes Mittelfeld, leihweise vom FC Liefering), Tino Casali (Torhüter, Austria Wien), Smail Prevljak (BIH, Stürmer, leihweise von Red Bull Salzburg), Michael Drga (rechter Verteidiger, SV Mattersburg II)

Abgänge: Thorsten Röcher (linkes Mittelfeld, Sturm Graz), Patrik Farkas (rechter Verteidiger, Red Bull Salzburg), David Atanga (GHA, offensives Mittelfeld, Leihende von Red Bull Salzburg), Vitālijs Maksimenko (LAT, linker Verteidiger, Termalica Nieciecza/POL), Domenik Doleschal (rechtes Mittelfeld, unbekannt), Julian Rosenstingl (Torhüter, SC Ritzing), Sven Sprangler (zentrales Mittelfeld, TSV Hartberg), Florian Templ (Stürmer, Blau-Weiß Linz), Francesco Lovric (defensives Mittelfeld, Austria Lustenau), Alexander Ibser (rechtes Mittelfeld, ASK Ebreichsdorf)

Wolfsberger AC

Zugänge: Bernd Gschweidl (Stürmer, SC Wiener Neustadt), Dominik Frieser (rechtes Mittelfeld, Kapfenberger SV), Florian Flecker (rechtes Mittelfeld, Kapfenberger SV)

Abgänge: Peter Tschernegg (zentrales Mittelfeld, FC St. Gallen/SUI), Tadej Trdina (SLK, Stürmer, USV Allerheiligen), Jacobo Ynclán (ESP, linkes Mittelfeld, unbekannt), Dario Baldauf (linker Verteidiger, unbekannt), Philip Hellquist (SWE, Stürmer, Kalmar FF/SWE), Joachim Standfest (rechter Verteidiger, Karriereende), Philipp Prosenik (Stümer, Leihende von Rapid Wien), Benjamin Rosenberger (linkes Mittelfeld, Leihende von Sturm Graz)

SKN St. Pölten

Zugänge: Dominik Hofbauer (zentrales Mittelfeld, Arka Gdynia/POL), Damir Mehmedović (linker Verteidiger, Blau-Weiß Linz), Daniel Luxbacher (offensives Mittelfeld, SCR Altach), Sandro Ingolitsch (rechter Verteidiger (FC Liefering), Lorenz Grabovac (linkes Mittelfeld, FC Liefering), George Davies (SLE, linkes Mittelfeld, Greuther Fürth/GER), Martin Rasner (zentrales Mittelfeld, 1. FC Heidenheim/GER), Roope Riski (FIN, Stürmer, Seinäjoen JK/FIN), Lukas Wackerle (Torhüter, SC Schwaz), Kwang-Ryong Pak (PKR, Stürmer, Lausanne-Sport/SUI), Ahmet Muhamedbegović (Innenverteidiger, SKN St. Pölten II), Devante Parker (GER, rechtes Mittelfeld, Mainz 05/GER), Aleksandar Vucenović (Stürmer, SKN St. Pölten II)

Abgänge: Ümit Korkmaz (Flügelspieler, FC Karabakh Wien), Christopher Drazan (linkes Mittelfeld, Austria Lustenau), Manuel Hartl (offensives Mittelfeld, Blau-Weiß Linz), Marcel Holzmann (linker Verteidiger, Admira Wacker), Marco Perchtold (defensives Mittelfeld, GAK), Martin Grasegger (Innenverteidiger, Austria Lustenau), Paul Pârvulescu (ROU, linker Verteidiger, Wisła Płock/POL), Lorenz Höbarth (Torhüter, unbekannt), Kevin Luckassen (NED, Stürmer, unbekannt), Felix Gschossmann (Torhüter, SKU Amstetten), Peter Brand (defensives Mittelfeld, Karrierepause), Cheikhou Dieng (SEN, Flügelspieler, Leihende von Istanbul Başakşehir)

LASK

Zugänge: Gernot Trauner (zentrales Mittelfeld, SV Ried), James Holland (AUS, defensives Mittelfeld, Liaoning Hongyun/CHN), Thomas Goiginger (linkes Mittelfeld, Blau-Weiß Linz), Emanuel Pogatetz (Innenverteidiger, Union Berlin/GER), João Víctor (BRA, linkes Mittelfeld, Kapfenberger SV), Alexander Schlager (Torhüter, FC Liefering), Bruno (BRA, linkes Mittelfeld, Austria Lustenau), Mërgim Berisha (XKX, Stürmer, leihweise von Red Bull Salzburg), Alan (BRA, Stürmer, Volta Redonda/BRA)

Abgänge: Nikola Dovedan (Stürmer, 1. FC Heidenheim/GER), Paulo Otávio (BRA, linker Verteidiger, FC Ingolstadt/GER), Markus Blutsch (offensives Mittelfeld, Blau-Weiß Linz), Fabian Miesenböck (linkes Mittelfeld, SC Wiener Neustadt), Manue Kerhe (rechtes Mittelfeld, SV Ried), Dimitry Imbongo Boele (FRA, Stürmer, unbekannt), Maximilian Penz (Torhüter, unbekannt), Michael Lageder (rechter Verteidiger, unbekannt), Stefan Hager (Innenverteidiger, SC Wiener Neustadt), Kennedy Boateng (GHA, Innenverteidiger, leihweise zur SV Ried), Tomáš Malec (SVK, Stürmer, leihweise zu Dunajská Streda/SVK), Lukas Grgić (defensives Mittelfeld, leihweise zur SV Ried), Filip Dmitrović (SRB, Torhüter, leihweise zum SCR Altach), Fabiano (BRA, Stürmer, unbekannt), Thomas Mayer (linkes Mittelfeld, Leihende vom SV Liefering)