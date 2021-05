LIVE vom Song Contest Halbfinale: Vincent Bueno startet für Österreich

Vincent Bueno will heute für Österreich ein Ticket für das ESC-Finale lösen. Wir berichten LIVE im Ticker von der zweiten Halbfinal-Show des Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam.

Schafft ESC-Hoffnung Vincent Bueno den Sprung ins große Finale?

Die Buchmacher sehen Dänemark, Moldau, Portugal, Serbien, San Marino, Griechenland und Finnland auf den Finaltickets. Klar an der Spitze liegt in den Augen der Wettfreunde die Schweiz mit dem Falsett von Gjon's Tears bei der Monumentalballade "Tout l'Univers", gefolgt von Bulgariens Vertreterin Victoria mit ihrer ruhigen Nummer "Growing Up Is Getting Old". Die isländische Formation Daði og Gagnamagnið mit "Ten Years" liegt indes weiterhin auf Platz drei der Wettbüros, und das obwohl die Band nach einem positiven Covid-Test eines Mitglieds nicht mehr live beim Bewerb auftreten kann.

65. Song Contest in Rotterdam als Corona-Experiment

Das Teilnehmerfeld im 2. ESC-Halbfinale im Überblick

01 San Marino - Senhit - "Adrenalina"

02 Estland - Uku Suviste - "The Lucky One"

03 Tschechien - Benny Cristo - "omaga"

04 Griechenland - Stefania - "Last Dance"

05 Österreich -Vincent Bueno - "Amen"

06 Polen -RAFAŁ - "The Ride"

07 Moldawien - Natalia Gordienko - "SUGAR"

08 Island -Daði og Gagnamagnið - "10 Years"

09 Serbien - Hurricane - "Loco Loco"

10 Georgien - Tornike Kipiani - "You"

11 Albanien - Anxhela Peristeri - "Karma"

12 Portugal - The Black Mamba - "Love Is On My Side"

13 Bulgarien - VICTORIA - "Growing Up Is Getting Old"

14 Finnland - Blind Channel - "Dark Side"

15 Lettland - Samanta Tina - "The Moon Is Rising"

16 Schweiz - Gjon's Tears - "Tout l'Univers"

17 Dänemark - Fyr & Flamme - "Øve Os På Hinanden"