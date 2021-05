Österreichs ESC-Hoffnung Vincent Bueno im Portrait

Beim zweiten ESC-Halbfinale am 20. Mai singt Vincent Bueno um einen Platz unter den Top Ten. Auf den Auftritt auf der großen Bühne in der Ahoy Arena musste der 35-jährige Wiener coronabedingt länger warten.

So lange musste noch kein österreichischer Kandidat beim Eurovision Song Contest warten, bis er im Rampenlicht vor vielen Millionen Menschen aus aller Welt stehen kann: Vincent Bueno hätte eigentlich ja bereits 2020 ins ESC-Rennen gehen sollen - bis auch das musikalische Großevent coronabedingt abgesagt wurde. Nun ist es am 20. Mai für den 35-jährigen Wiener soweit, seinen Hut beim 2. Halbfinale des Eurovision Song Contest in Rotterdam in den Ring zu werfen.