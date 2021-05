Vincent Bueno in Rotterdam: Proben, Interviews, Isolation

Aus Sicherheitsgründen sollen sich die ESC-Künstler abseits der offiziellen Termine weitestgehend isolieren. Vincent Bueno hat sich sein Hotelzimmer in Rotterdam deshalb als kleines Studio für Fitness und Musik eingerichtet.

Vor rund einer Woche begann am Hauptbahnhof in Wien Vincent Buenos Reise zum Eurovision Song Contest in Rotterdam. Auf dem Programm standen bisher zwei Proben für seinen Auftritt in der Ahoy-Arena, zwei Pressekonferenzen, zahlreiche Online-Interviews und ein Ausflug zu den Windmühlen am Kinderdijk.