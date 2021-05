Eurovision Song Contest: Erste Probe für Vincent Bueno

Vincent Bueno hat am Montag in Rotterdam seine erste Probe für den Eurovision Song Contest absolviert. Sein Bühnenoutfit stammt von Designer Michael Cinco.

Dreimal hat Österreichs Song-Contest-Kandidat Vincent Bueno seinen Song "Amen" am Montag bei der ersten Probe auf der Bühne in der Ahoy-Arena in Rotterdam gesungen. "Es war supercool und hat mir auch richtig Spaß gemacht. Das Soundsystem und die gesamte Technik hier in der Halle sind absolut top", erklärte der Musiker laut Aussendung des ORF.