"Eigentlich wie Urlaub": Vincent Bueno genießt ESC-Erlebnis

Vincent Bueno will sich heute Abend ins ESC-Finale singen. Vorab verriet der Sänger, worauf es bei der Performance auf der Bühne ankommt und wie er die Corona-Ausgabe des Großevents in Rotterdam erlebt.

Vincent Bueno über Corona-Ausgabe: "ESC hat mich gefunden"

Man performt nicht, um vor einer speziellen Anzahl an Personen zu singen. Man performt, um ein Gefühl zu vermitteln. Ich versuche da, mich eher zu zähmen. Das Gefühl war nie mein Problem. Ich muss mich eher zurückhalten, damit ich die Töne so schaffe, wie sie gehören. Ich tauche immer wieder in die Geschichte ein und bin ja auch so etwas wie der Sprecher dieses Songs.