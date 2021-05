Österreich im ESC-Finale? So stehen die Chancen für Vincent Bueno

Am Donnerstag wird es für Österreich spannend, wenn Vincent Bueno mit der Power-Ballade "Amen" im 2. Halbfinale um den Einzug in die ESC-Endrunde singt. Wie die Wettquoten für den 35-Jährigen stehen, lest ihr hier.

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest in Rotterdam ist geschlagen, zehn Länder schafften am Dienstagabend den Sprung in die große Finalshow am 22. Mai.

Schafft es Vincent Bueno für Österreich ins ESC-Finale?

Spannend für Österreich wird es nun am Donnerstag, wenn Vincent Bueno mit der langsamen Ballade "Amen" im zweiten Semifinale gegen 16 starke Konkurrenten um den Einzug in die Endrunde kämpfen muss.

Doch wie stehen eigentlich die Wettquoten für den Sänger? Glaubt man den Buchmachern, ist ein Weiterkommen keineswegs sicher. Die Chancen auf eine Teilnahme im Finale sind eher gering, denn Österreich gilt als Wackelkandidat und somit wird es für den 35-Jährigen wohl ein harter Kampf, den Einzug tatsächlich zu schaffen.

Einen klaren Favoriten für ein Final-Ticket, wie es Malta am Dienstag war, gibt es im zweiten Halbfinale dagegen nicht. Zu jenen Ländern, die am Donnerstag wohl jubeln dürfen, zählen laut Wettquoten etwa die Schweiz, Island und Bulgarien. "Leider nein" heißt es laut ESC-Prognosen der Buchmacher unter anderem für Tschechien, Georgien und Estland.

Großes Song Contest Finale am 22. Mai mit 26 Ländern

Am Samstag ist es dann soweit, und alle 26 Nationen dürfen sich vor den wieder erwarteten rund 120 Millionen Fernsehzuschauern - und 3.500 Livezuschauern - beweisen, um die europäische Sangeskrone zu ergattern. Dann werden neben den 20 aus den Halbfinalen aufgestiegenen Ländern auch die "Big Five" genannten größten Beitragszahler des Bewerbs ihren Einsatz haben: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Und auch der heurige Gastgeber Niederlande ist erst in der Endrunde mit dabei.

Wir drücken Vincent Bueno jedenfalls die Daumen, denn vielleicht geht sich ja doch eine Überraschung aus.