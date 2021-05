Corona-Fall in Islands Band: Kein Live-Auftritt beim ESC

Die isländische Band Dadi og Gagnamagnid wird nach dem positiven Corona-Test eines Mitglieds im zweiten ESC-Halbfinale am Donnerstag nicht live auftreten. Stattdessen wird ein Video von der letzten Probe gezeigt.

Die hohen Corona-Sicherheitsvorkehrungen beim 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam fordern ein erstes Opfer: Die isländische Band Dadi og Gagnamagnid wird nach einem positiven Coronatest im Team nicht mehr live beim Bewerb auftreten. Dies teilte die European Broadcasting Union (EBU) am Mittwoch mit.

Band-Mitglied von Islands ESC-Starter positiv auf Corona getestet

Eigentlich wäre Island im 2. Halbfinale wie Österreich auch auf der Bühne gestanden. Nun kommt stattdessen ein Video von der letzten Probe in Rotterdam zum Einsatz.

Bereits am Sonntag war bei einem Backstagemitglied der isländischen Delegation ein positiver Test genommen worden, worauf die Delegation in Quarantäne und sich gesamt PCR-Tests unterziehen musste. Nun wurde am Mittwochmorgen auch ein Mitglied der Band selbst positiv auf das Virus getestet. Da die Band nur geschlossen als Gruppe auftreten wolle, habe sie den schweren Entschluss gefasst, sich zurückzuziehen, teilte die Organisation mit.