Party in Wien: Die Open Air Events im Juni in Wien im Überblick

Im Juni 2018 finden wegen der sommerlichen Temperaturen bereits viele Open-Air-Veranstaltungen statt. Damit ihr kein Event verpasst, haben wir die Veranstaltungen chronologisch in der Übersicht.

Wiener Donaukanaltreiben

Das jährliche Wiener Donaukanaltreiben ist als Festival für Musik, Kunst und Kultur fixer Bestandteil der Wiener Event-Szene und präsentiert zur 12. Ausgabe vom 31. Mai bis 3. Juni wieder einen bunten Programm-Mix für alle Generationen und Geschmäcker.

Wir sind Wien-Festival

Zum 10. Jubiläum tourt auch dieses Jahr wieder das “Wir sind Wien-Festival” durch alle 23 Wiener Bezirke, das ab 1. Juni 23 Tage bei freiem Eintritt besucht werden kann.

Wiener Festwochen 2018

Die Wiener Festwochen laufen noch bis 17. Juni. Im Vorjahr wurde dem Event unter anderem eine starke Performance-Schlagseite vorgeworfen wurde, deswegen gibt es heuer wieder einen Theater-Schwerpunkt.

Kino am Dach

Das traditionelle Kino am Dach über der Wiener Hauptbücherei startet am 1. Juni in seine bereits 15. Ausgabe. In diesem Jahr widmet sich das wohl höchste Kino der Stadt dem Thema “grenzenloses Kino”, und der Name ist Programm: Über drei Monate hinweg werden Filme aus allen Genres gezeigt.

Konzert von Unheilig & The Dark Tenor

Unheilig begibt sich dieses Mal ohne dem Grafen, dafür aber mit The Dark Tenor und seiner Band auf eine musikalische Zeitreise durch fast zwei Jahrzehnte Musikgeschichte beider Bands. Am 1. Juni geben die beiden Bands um 20.00 Uhr ein Konzert in der Arena Wien.

Life Ball

Am 2. Juni findet der 25. Life Ball im Wiener Rathaus statt und setzt mit einer Hommage an das Musical “The Sound of Music” neue Maßstäbe. Zu den Gästen zählen dieses Jahr auch Stars wie Charlize Theron.

Konzert von den Beatsteaks

Bei den beiden Konzerten von den Beatsteaks am 5. und 6. Juni in der Arena Wien geht es rockig zur Sache. Die deutsche Band geht mit ihrem neuen Album “Yours” auf Tour und macht dabei auch in Wien halt.

Nachklang 2018

Das Open-Air-Konzert der besonderen Art findet am 7. Juni wieder auf dem Wiener Zentralfriedhof statt. Vor der eindrucksvollen Kulisse der wunderschönen Friedhofskirche werden stimmungsvolle Musikstücke verschiedener Epochen bei freiem Eintritt ab 18.30 Uhr live dargeboten.

Konzert von The Offspring

Nach dem Beatsteaks-Auftritt in der Arena Wien geht es rockig mit “The Offspring” weiter. Die US-amerikanische Rock-Band gehört bereits zum alten Eisen der Punk-Szene und lässt beim einen oder anderen Zuhörer alte Erinnerungen aufleben. Am 10. Juni gastiert “The Offspring” in Wien.

Pride Village 2018 & Regenbogenparade

Das beliebte Pride Village am Wiener Rathausplatz geht in die nächste Runde und findet dieses Jahr von 12. bis 16. Juni statt.

Wehrgassenfest in Margareten

Beim 4. Wehrgassenfest am 16. Juni sind Live-Musik, Tanz und kulinarische Genüsse im sogenannten “größten Esszimmer Wiens” Programm. Zu den vielen Highlights zählt auch der Gastauftritt von Lucy Mc Evil und dem Ensemble der Tschauner Bühne um 16.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Konzert von “NOFX / The Bronx / Jaya The Cat”

Die Punk-Rock-Legenden von “NOFX” rocken seit 35 Jahren kleine sowie große Bühnen, beim Punk in Drublic Festival in Wien spielen sie ihren heimischen Fans das Beste aus ihrer 35-jährigen Punk-Geschichte vor. Neben NOFX kommen am 19. Juni auch noch The Bronx und Jaya The Cat in die Arena Wien.

Donauinselfest 2018

Das Donauinselfest versetzt Wien Jahr für Jahr in den musikalischen Ausnahmezustand. Von 22. bis 24. Juni sorgen zahlreiche Bands für eine hervorragende Stimmung auf der Donauinsel. Hier findet ihr alle Infos zum Line-Up und den Bands.

WAMP Designmarkt

Der WAMP Designmarkt am Vorplatz des MuseumsQuartiers ist eine der berühmtesten Premium-Veranstaltungen in Mitteleuropa. Hauptziel der Veranstaltung am 23. Juni ist die Unterstützung von internationalem Design & Mode sowie die Förderung mitteleuropäischer Designwaren.

Österreichisches Blasmusikfest

Gute Stimmung und heimische Klangvielfalt vom Rathausplatz über den Graben bis zum Belvedere sind beim Österreichischen Blasmusikfest am 23. Juni Programm. 2018 steht die Jugend- und Nachwuchsarbeit im Österreichischen Blasmusikverband und ChorForum Wien im Mittelpunkt.

Konzert von Interpol

Die Indie-Band Interpol spielt am 25. Juni ein Live-Konzert unter freiem Himmel in der Arena Wien. “Vienna, we are coming to finish what we started. Love and umbrellas, Interpol”, schreibt die New Yorker Band auf Facebook. Das letzten Sommer abgebrochene Konzert wird nun nachgeholt.

Konzert von Angus & Julia Stone

Das australische Geschwisterduo erfüllen am 26. Juni die Arena Wien mit ihrem Mix aus Folk und Blues. Von der einstigen Schülerband, in der sie zusammen auftraten, ist nicht mehr viel zu hören – ihre Musik entwickelte sich dementsprechend für ausverkaufte Hallen und Arenen.

markta vor Ort

Wenn markta vor Ort ist, gibt’s am 28. Juni ab 16.00 Uhr in der Wiener Nordbahnhalle zahlreiche Schmankerl aus den Regionen und Feines zum Kosten.

Sommerfest im Belvedere 21

Das Belvedere 21 lädt am 29. Juni wieder zum jährlichen Sommerfest. Ab 16.00 Uhr wird ein buntes Programm bei freiem Eintritt geboten – inklusive Kunstvermittlung, Kurzfilmscreenings, Open-Air-Konzert und einer Rätselrallye für Kinder.

Kino unter Sternen

Ab 29. Juni dürfen sich Fans der Open-Air-Kinos freuen, denn das Kino unter Sternen findet nach einer einjährigen Pause wieder statt. Heuer liegt der Fokus auf dem Thema “Fremdes”: Die Filmreihe Fremd zeigt Werke, die sich inhaltlich oder formal mit Grenzen und Ausgrenzung, mit Gleichbleibendem und Veränderung beschäftigen.

Konzert von Alice In Chains

Der Konzert-Juni endet in Wien mit einer Portion Grunge. “Alice In Chains” kommt am 30. Juni in die Arena nach Wien. Die Gruppe zählt neben Nirvana, Soundgarden und Pearl Jam zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vertretern des Genres.

