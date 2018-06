Sommerkino in Aspern Nord zeigt 2018 heimische Produktionen: Das Programm

Das Sommerkino Aspern Nord zeigt heuer heimische Filmklassiker. - © Public Viewing Aspern Nord U2/FB

Ab 29. Juni kommen Besucher des Sommerkinos in Aspern Nord in den Filmgenuss heimischer Produktionen. An sechs Terminen werden Klassiker wie “Das finstere Tal” oder “Hinterholz 8” bei freiem Eintritt gezeigt. Hier finden Sie das Kinoprogramm im Detail.