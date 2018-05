Sommerkino über der Hauptbücherei in Wien: Programm im Kino am Dach 2018

Am 1. Juni 2018 ist es soweit: Das Kino am Dach öffnet wieder seine Pforten. Während der lauen Sommernächte lädt das Dach der Hauptbücherei bis zum 9. September zum abendlichen Kinoerlebnis ein.

“Grenzenloses Kino” beim Kino am Dach 2018

In diesem Jahr widmet sich das wohl höchste Kino der Stadt dem Thema “grenzenloses Kino”, und der Name ist Programm: Über drei Monate hinweg werden Filme aus allen Genres gezeigt. Das bedeutet, dass sowohl international-preisgekrönte Neuheiten und österreichische Produktionen, als auch Science-Fiction Blockbuster und romantische Filmklassiker über die Leinwand flimmern werden.

Auch Fans des österreichischen Films kommen heuer nicht zu kurz, jeden Mittwoch steht nämlich eine aktuelle, österreichische Produktion am Programm. Christian Froschs brisanter Gerichtsfilm “Murer – Anatomie eines Prozesses”, der mit dem großen Preis der Diagonale ausgezeichnet wurde, wird gleich zweimal am Dach zu sehen sein. Adrian Goigingers berührendes Debüt “Die beste aller Welten” sind neben Katharina Mücksteins eindringlichem Coming-Of-Age Drama “L’Animale” und Ronny Trockers bildstarkem “Die Einsiedler” zu sehen.

Das Programm im Juni 2018 am Dach der Hauptbücherei

1. Juni, 21.00 Uhr

COPS

Ö, 2018, R: Stefan A. Lukacs (aka Istvan), 92 min

2. Juni, 21.00 Uhr

3 TAGE IN QUIBERON

D/Ö/F 2018, R: Emily Atef, 115 min, OmU

3. Juni, 21.00 Uhr

AMORES PERROS

MEX 2000, R: Alejandro González Inárritu, 147 min, OmU

4. Juni, 21.00 Uhr

DAS LEUCHTEN DER ERINNERUNG

USA/I 2017, R: Paolo Virzi, 112 min, OmU

5. Juni, 21.00 Uhr

NÉGRITUDE + ÉDOUARD GLISSANT

Mali 2015 / OmU, USA/Mali 2009, OmenglU, R: Manthia Diawara, 111 min

6. Juni, 21.00 Uhr

MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES

Ö/LUX 2018, R: Christian Frosch, 137 min

7. Juni, 21.00 Uhr

MANCHE MÖGEN’S HEIß / SOME LIKE IT HOT

USA 1959, R: Billy Wilder, 120 min, OmU

8. Juni, 21.00 Uhr

THE PARTY

GB 2017, R: Sally Potter, 71 min, OmU

9. Juni, 21.00 Uhr

ARTHUR & CLAIRE

D/NL/Ö 2018, R: Miguel Alexandre, 100 min

10. Juni, 21.00 Uhr

THE TRUMAN SHOW

USA 1998, R: Peter Weir, 99 min, OmU

11. Juni, 21.00 Uhr

PATERSON

USA 2016, R: Jim Jarmusch, 118 min, OmU

12. Juni, 21.00 Uhr

THE LOVE OF BOOKS – A SARAJEVO STORY

GB 2011, R: Sam Hobkinson, 90 min, englOF

13. Juni, 21.00 Uhr

DIE LETZTE PARTY DEINES LEBENS

Ö 2018, R: Dominik Hartl, 92 min

14. Juni, 21.00 Uhr

CINEMA PARADISO

I/F 1988, R: Giuseppe Tornatore, 123 min, OmU

15. Juni, 21.00 Uhr

HAIR

USA 1979, R: Milos Forman, 121 min, OmU

16. Juni, 21.00 Uhr

TITANIC

USA 1997, R: James Cameron, 194 min, OmU

17. Juni, 21.00 Uhr

DER STADTNEUROTIKER / ANNIE HALL

USA 1977, R: Woody Allen, 93 min, OmU

18. Juni, 21.00 Uhr

LOVING VINCENT

GB/PL 2017, R: Dorota Kobiela & Hugh Welchman, 94 min, OmU

19. Juni, 21.00 Uhr

ATELIER DE CONVERSATION

Ö/F/LIE 2017, R: Bernhard Braunstein, 72 min, OmU

20. Juni, 21.00 Uhr

LICHT

Ö/D 2017, R: Barbara Albert, 97 min

21. Juni, 21.00 Uhr

LA GRANDE BELEZZA – DIE GROßE SCHÖNHEIT

I/F 2013, R: Paolo Sorentino, 142 min, OmU

22. Juni, 21.00 Uhr

MUTTERTAG

Ö 1993, R: Harald Sicheritz, 99 min

23. Juni, 21.00 Uhr

BABY DRIVER

GB 2017, R: Edgar Wright, 113 min, OmU

24. Juni, 21.00 Uhr

BROKEBACK MOUNTAIN

USA/CAN 2005, R: Ang Lee, 134 min, OmU

25. Juni, 21.00 Uhr

DIE VERRÜCKTE WELT DER UTE BOCK

Ö 2010, R: Houchang Allahyari, 103 min

26. Juni, 21.00 Uhr

GRACE JONES: BLOODLIGHT AND BAMI

GB/IRL/D 2017, R: Sophie Fiennes, 115 min, OmU

27. Juni, 21.00 Uhr

TEHERAN TABU

D/Ö 2017, R: Ali Soozandeh, 96 min, OmU

28. Juni, 21.00 Uhr

TRANSIT

D/F 2018, R: Christian Petzold, 101 min, OmU

29. Juni, 21.00 Uhr

SIN CITY

USA 2005, R: Robert Rodriguez, 124 min, OmU

30. Juni, 21.00 Uhr

THE SQUARE

SWE/D/DK/F 2017, R: Ruben Östlund, 142 min, OmU

Die Kino am Dach-Filme im Juli 2018

1. Juli, 21.00 Uhr

MOONLIGHT

USA 2016, R: Barry Jenkins, 111 min, OmU

2. Juli, 21.00 Uhr

WIND RIVER

USA 2017, R: Tayler Sheridan, 107 min, OmU

3. Juli, 21.00 Uhr

IHRE BESTE STUNDE – DREHBUCH EINER HELDIN / THEIR FINEST HOUR

GB 2016, R: Lone Scherfig, 117 min, OmU

4. Juli, 21.00 Uhr

DIE BESTE ALLER WELTEN

Ö/D 2017, R: Adrian Goiginger, 103 min

5. Juli, 21.00 Uhr

PULP FICTION

USA 1994, R: Quentin Tarantino, 154 min, OmU

6. Juli, 21.00 Uhr

THE BIG SICK

USA 2017, R: Michael Showalter, 120 min, OmU

7. Juli, 21.00 Uhr

MEN IN BLACK

USA 1997, R: Barry Sonnenfeld, 94 min, OmU

8. Juli, 21.00 Uhr

DIE ÜBLICHEN VERDÄCHTIGEN / THE USUAL SUSPECTS

USA 1995, R: Bryan Singer, 106 min, OmU

9. Juli, 21.00 Uhr

LOVELESS / NELYUBOV

RU/F/B/D 2017, R: Andrey Zvyagintsev, 127 min, OmenglU

10. Juli, 21.00 Uhr

MADAME AURORA UND DER DUFT VON FRÜHLING

F 2017, R: Blandine Lenoir, 90 min, OmU

11. Juli, 21.00 Uhr

ZAUBERER

Ö 2018, R: Sebastian Brauneis, 106 min

12. Juli, 21.00 Uhr

CAPTAIN FANTASTIC – EINMAL WILDNIS UND ZURÜCK

USA 2016, R: Matt Ross, 118 min, OmU

13. Juli, 21.00 Uhr

LITTLE MISS SUNSHINE

USA 2005, R: Jonathan Dayton, Valerie Faris, 99 min, OmU

14. Juli, 21.00 Uhr

GREASE

USA 1978, R: Randal Kleiser, 110 min, OmU

15. Juli, 21.00 Uhr

FUNNY GAMES

Ö 1997, R: Michael Haneke, 103 min

16. Juli, 21.00 Uhr

SON OF SAUL / SAUL FIA

H 2016, R: László Nemes, 107 min, OmU

17. Juli, 21.00 Uhr

THE BLING RING

USA 2013, R: Sofia Coppola, 90 min, OmU

18. Juli, 21.00 Uhr

ANNA FUCKING MOLNAR

Ö 2017, R: Sabine Derflinger, 100 min

19. Juli, 21.00 Uhr

EXISTENZ

CAN/GB 1999, R: David Cronenberg, 97 min, OmU

20. Juli, 21.00 Uhr

THE SOCIAL NETWORK

USA 2010, R: David Fincher, 121 min, OmU

21. Juli, 21.00 Uhr

COPS

Ö 2018, R: Stefan A. Lukacs (aka Istvan), 92 min

22. Juli, 21.00 Uhr

ALIEN

USA 1979, R: Ridley Scott, 117 min, OmU

23. Juli, 21.00 Uhr

DIE MITTE DER WELT

D/Ö 2016, R: Jakob M. Erwa, 115 min

24. Juli, 21.00 Uhr

MAUDIE

CAN/IRL 2016, R: Aisling Walsh, 115 min, OmU

25. Juli, 21.00 Uhr

ARTHUR & CLAIRE

D/NL/Ö 2018, R: Miguel Alexandre, 100 min

26. Juli, 21.00 Uhr

DIE MIGRANTIGEN

Ö 2017, R: Arman T. Riahi, 98 min

27. Juli, 21.00 Uhr

BLACK PANTHER

USA 2018, R: Ryan Coogler, 134 min, dF

28. Juli, 21.00 Uhr

DOCTEUR KNOCK – EIN ARZT MIT GEWISSEN NEBENWIRKUNGEN

F 2018, R: Lorraine Lévy, 113 min, dF

29. Juli, 21.00 Uhr

NO COUNTRY FOR OLD MEN

USA 2007, R: Joel und Ethan Coen, 122 min, OmU

30. Juli, 21.00 Uhr

THE ACCORD + BIARRITZ SURF GANG

USA 2016, R: RC Cone / F 2017, R: Curran & Denoyel, 85 min, OmenglU

31. Juli, 21.00 Uhr

BROT UND TULPEN / PANE E TULIPANI

I/CH 2000, R: Silvio Soldini, 118 min, OmU

Diese Filme laufen im August & September

1. August, 20.30 Uhr

DIE EINSIEDLER

D/I/Ö 2016, R: Ronny Trocker, 108 min

2. August, 20.30 Uhr

THE ROYAL TENENBAUMS

USA 2001, R: Wes Anderson, 110 min, OmU

3. August, 20.30 Uhr

THE SQUARE

SWE/D/DK/F 2017, R: Ruben Östlund, 142 min, OmU

4. August, 20.30 Uhr

MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES

Ö/LUX 2018, R: Christian Frosch, 137 min

5. August, 20.30 Uhr

ONLY LOVERS LEFT ALIVE

GB/D/F/CY 2013, R: Jim Janmusch, 123 min, OmU

6. August, 20.30 Uhr

SEEFEUER / FUOCOAMMARE

I/F 2016, R: Gianfranco Rosi, 108 min, OmU

7. August, 20.30 Uhr

PERSEPOLIS

F 2007, R: Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud, 96 min, dF

8. August, 20.30 Uhr

DIE WUNDERÜBUNG

Ö 2017, R: Michael Kreihsl, 90 min

9. August, 20.30 Uhr

MULHOLLAND DRIVE

USA/F 2001, R: David Lynch, 147 min, OmU

10. August, 20.30 Uhr

LUCKY

USA 2017, R: John Carroll Lynch, 88 min, OmU

11. August, 20.30 Uhr

BLADE RUNNER 2049

USA/CAN 2017, R: Denis Villeneuve, 163 min, dF

12. August, 20.30 Uhr

EASY RIDER

USA 1989, R: Dennis Hopper, 94 min, OmU

13. August, 20.30 Uhr

120 BPM / 120 BATTEMENTS PAR MINUTE

F 2017, R: Robin Campillo, 144 min, OmU

14. August, 20.30 Uhr

GOD’S OWN COUNTRY

GB 2017, R: Francis Lee, 104 min, OmU

15. August, 20.30 Uhr

UNTITLED

Ö 2017, R: Michael Glawogger & Monika Willi, 105 min, OmU

16. August, 20.30 Uhr

SHORTBUS

USA 2006, R: John Cameron Mitchell, 102 min, OmU

17. August, 20.30 Uhr

TAXI DRIVER

USA 1976, R: Martin Scorsese, 114 min, OmU

18. August, 20.30 Uhr

DIE SCH’TIS in PARIS – EINE FAMILIE AUF ABWEGEN

F 2018, R: Dany Boon, 107 min, dF

19. August, 20.30 Uhr

OLDBOY

Korea 2003, R: Park Chan-wook, 120 min, OmU

20. August, 20.30 Uhr

WEIT. DIE GESCHICHTE VON EINEM WEG UM DIE WELT

D 2017, R: Patrick Allgaier & Gwendolin Weisser, 130 min, OmU

21. August, 20.30 Uhr

EINE FANTASTISCHE FRAU / UNA MUJER FANTÁSTICA

Chile/USA/E/D 2017, R: Sebastian Lelio, 104 min, OmU

22. August, 20.30 Uhr

L’ANIMALE

Ö 2018, R: Katharina Mückstien, 93 min

23. August, 20.30 Uhr

HAPPY-GO-LUCKY

GB 2008, R: Mike Leigh, 118 min, OmU

24. August, 20.30 Uhr

THE FLORIDA PROJECT

USA 2017, R: Sean Baker, 115 min, OmU

25. August, 20.30 Uhr

THE DEATH OF STALIN

USA/F/GB 2017, R: Armando Iannucci, 108 min, OmU

26. August, 20.30 Uhr

JACKIE BROWN

USA 1998, R: Quentin Tarantino, 153 min, OmU

27. August, 20.30 Uhr

LIEBER LEBEN / PATIENTS

F 2016, R: Fabien Marsaud, 110 min, OmU

28. August, 20.30 Uhr

THIS TIME TOMORROW + BLUE ROAD

USA 2012, R: Taylor Steele / CH 2017, R: Allena Ehrenbold, 95 min, englOF

29. August, 20.30 Uhr

ZEIT FÜR UTOPIEN

Ö 2018, R: Kurt Langbein, 95 min, OmU

30. August, 20.30 Uhr

FROM DUSK TILL DAWN

USA 1995, R: Robert Rodriguez, 108 min, OmU

31. August, 20.30 Uhr

BLACK PANTHER

USA 2018, R: Ryan Coogler, 134 min, dF

1. September, 20.30 Uhr

COPS

Ö 2018, R: Stefan A. Lukacs (aka Istvan), 92 min

2. September, 20.30 Uhr

CHINATOWN

USA 1974, R: Roman Polanski, 131 min, OmU

3. September, 20.30 Uhr

DIE BLUMEN VON GESTERN

D/Ö 2016, R: Chris Kraus, 125 min

4. September, 20.30 Uhr

I, TONYA

USA 2017, R: Craig Gillespie, 119 min, OmU

5. September, 20.30 Uhr

DIE LIEBHABERIN / LOS DECENTES

ARG/Ö/Korea 2016, R: Lukas Valenta Rinner, 104 min, OmU

6. September, 20.30 Uhr

BLUE MOON

Ö 2002, R: Andrea Dusl, 95 min, OmU

7. September, 20.30 Uhr

CALL ME BY YOUR NAME

I/F/BRA/USA 2017, R: Luca Guadagnino, 131 min, OmU

8. September, 20.30 Uhr

SPIDER-MAN: HOMECOMING

USA 2017, R: Jon Watts, 133 min, dF

9. September, 20.30 Uhr

UND TÄGLICH GRÜßT DAS MURMELTIER / GROUNDHOG DAY

USA 1993, R: Harold Ramis, 101 min, OmU

Kino am Dach 2018

Wo: Hauptbücherei Wien, Urban Loritz Platz 2A, 1070 Wien

Wann: 1. Juni bis 9. September 2018

Filmbeginn: Juni & Juli um 21.00 Uhr; August & September um 20.30 Uhr

Eintrittspreise: regulär: € 8,00; ermäßigt: € 7,00 (für Schüler, Studenten, Senioren)

Kinokarten sind ab einer Stunde vor Filmbeginn an der Abendkassa erhältlich. Freie Platzwahl.

>> Weitere Programminfos zum Kino am Dach finden Sie hier sowie auf der Facebook-Seite zur Eventreihe