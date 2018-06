Volxkino 2018: Das Programm des wandernden Open-Air-Kinos in Wien

Das Wanderkino unter den Wiener Sommerkinos geht 2018 zum bereits 29. Mal an den Start. Das Volxkino ist somit das erste und das älteste Open-Air-Kino der Stadt. Am 8. Juni startet es mit dem Film “The Square” von Ruben Östlund wie gewohnt am Karmelitermarkt im 2. Wiener Gemeindebezirk.

Volxkino 2018 eröffnet mit verblüffender Gesellschaftssatire “The Square”

Danach wird ein Filmprogramm mit preisgekrönten Filmproduktionen aus aller Welt und zeitlosen Filmklassikern gezeigt – und das wie immer bei freiem Eintritt. Einige Volxkino-Standorte zeigen thematisch auf den Standort abgestimmte Programme, andere Filme sind bisher noch nie in Österreich gezeigt worden.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf den Programmpunkten “Filme von nebenan” und “100 Jahre Republik”, ersterer zeigt erstmals im Rahmen des Volxkino-Programms ausgewählte Filme österreichischer Nachbarländer – heuer mit Blick über die Grenze nach Ungarn. Die Saison dauert heuer vom 8. Juni bis zum 14. September 2018. Wir haben das gesamte Programm im Überblick.

Der Juni im Wiener Volxkino: Alle Filme

8. Juni, 21.00 Uhr – Volxkino-Eröffnung

THE SQUARE

SE/DE/DK/FR 2017, 142 min, OmU | Regie: Ruben Östlund

1020 Wien, Karmelitermarkt

12. Juni, 21.00 Uhr – um Anmeldung unter info@esra.at wird gebeten

DAS TESTAMENT

IL/AT 2018, 88 min., deutsch, englisch, hebräisch mit UT | Regie: Amichai Greenberg

1020 Wien, Tempelgasse 5

13. Juni, 21.00 Uhr

DIE MIGRANTIGEN

AT 2017, 90 min., dF | Regie: Arman T. Riahi

1220 Wien, Polgarstraße 24

15. Juni, 21.00 Uhr

DAS BRANDNEUE TESTAMENT

LU/FR/BE 2014, 116 Min., dF | Regie: Jaco van Dormael

1030 Wien, Paulusgasse 10-12

15. Juni, 21.30 Wien

DIE TIEFSEETAUCHER

USA 2004, 118 min., OmU | Regie: Wes Anderson

1160 Wien, Ottakringer Platz 1

16. Juni, 21.00 Uhr

FUßBALL & MENSCHENRECHT

Public Viewing zur Fußball-WM 2018 (Kroatien – Nigeria)

in der Pause: DAS KLEINE TEAM

ES 2011, 10 min., OmU | Regie: Roger Gómez, Dani Resines

1150 Wien, Reithofferpark

22. Juni, 21.00 Uhr

SUPER 8

US 2011, 110 min.,dF | Regie: J.J. Abrams

1140 Wien, Baumgartner Casino-Park

23. Juni, 21.00 Uhr

MEIN LEBEN ALS ZUCCHINI

CH/FR 2016, 66 min.,dF | Regie: Claude Barras

1110 Wien, Leberweg / Stadtpark Leberberg

26. Juni, 21.00 Uhr (Schlechtwetter-Termin: 11. September, 19.30 Uhr)

VOLL VERSCHLEIERT

FR 2017, 88 min.,dF | Regie: Sou Abadi

1150 Wien, Reithofferpark

27. Juni, 21.00 Uhr

UNSER MANN IN HAVANNA

GB 1959, 111 min., OmU | Regie: Carol Reed

1080 Wien, Jodok-Fink-Platz

28. Juni, 21.00 Uhr

3. NOVEMBER 1918

AT 1965, 97 min., | Regie: Edwin Zbonek

1080 Wien, Jodok-Fink-Platz

29. Juni, 21.00 Uhr

VON JETZT AN KEIN ZURÜCK

DE/AT 2014, 109 min., | Regie: Christian Frosch

1080 Wien, Jodok-Fink-Platz

29. Juni, 21.00 Uhr

1. APRIL 2000

AT 1952, 108 min., dF | Regie: Wolfgang Liebeneiner

1120 Wien, Meidlinger Platzl

30. Juni, 21.00 Uhr

THE PARTY

GB 2017, 71 min., OmU | Regie: Sally Potter

1080 Wien, Jodok-Fink-Platz

30. Juni, 21.00 Uhr

L’ ANIMALE

AT 2017, 93 min., dF | Regie: Katharina Mückstein

1110 Wien, Hyblerpark

Die Volxkino-Filme im Juli 2018

4. Juli, 21.00 Uhr (Schlechtwetter-Termin: 11. Juli, 21.00 Uhr)

PATIENTS – LIEBER LEBEN

FR 2017, 110 min., OmU | Regie: Grand Corps Malade

1090 Wien, Liechtensteinpark (Fürstengasse 1)

6. Juli, 21.00 Uhr

WALL-E

US 2008, 98 min., dF | Regie: Andrew Stanton

1210 Wien, Mitterhofergasse 2

7. Juli, 21.00 Uhr

AM RAND : DIE STADT – KINDHEIT & JUGEND IN WIEN – Wien in privaten Filmen, mit einer Einführung von Gustav Deutsch und Hanna Schimek

NEBEL IM AUGUST

DE/AT 2015, 126 min., | Regie: Kai Wessel

1160 Wien, Matteottiplatz

13. Juli, 21.00 Uhr

WO DIE WILDEN MENSCHEN JAGEN

NZ 2016, 93 min., dF | Regie: Taika Waititi

1120 Wien, Am Schöpfwerk 27

13. Juli, 21.00 Uhr

BARAKAH MEETS BARAKAH

SA 2016, 88 min., OmU | Regie: Mahmoud Sabbagh

1160 Wien, Yppengasse / Schellhammergasse

14. Juli, 21.00 Uhr

THE OTHER SIDE OF HOPE

SF 2017, 98 min., OmU | Regie: Aki Kaurismäki

1160 Wien, Yppengasse / Schellhammergasse

18. Juli, 21.00 Uhr

ZIMT UND KORIANDER

GR/TR 2003, 108 min., OmU | Regie: Tassos Boulmetis

1020 Wien, Volkertplatz

20. Juli, 21.00 Uhr

MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES

AT/LU 2017, 137 min. | Regie: Christian Frosch

1170 Wien, Dornerplatz

21. Juli, 21.00 Uhr

MIT SIEBZEHN

FR 2016, 116 min.,OmU | Regie: André Téchiné

1170 Wien, Dornerplatz

27. Juli, 21.00 Uhr

SUBURRA

IT 2015, 130 min., OmU | Regie: Stefano Sollima

1170 Wien, Dornerplatz

28. Juli, 21.00 Uhr

MEIN PRAKTIKUM IN KANADA

CA 2015, 108 min., OmU | Regie: Philippe Falardeau

1170 Wien, Dornerplatz

Das Volxkino-Programm im August 2018

3. August, 21.00 Uhr

EINE BRETONISCHE LIEBE

FR 2017, 100 min., dF | Regie: Carine Tardieu

1220 Wien, Janis-Joplin-Promenade 8-10

14. August, 20.30

DIE BESTE ALLER WELTEN

AT 2017, 103 min., dF | Regie: Adrian Goiginger

1210 Wien, Ocwirkgasse 13 (Jugendtreff Waggons / Marchfeldkanal)

16. August, 20.30 Uhr

HER

US 2013, 120 min., OmU | Regie: Spike Jonze

1020 Wien, Karmelitermarkt

17. August, 20.30 Uhr

INHERENT VICE

US 2014, 148 min., OmU | Regie: Paul Thomas Anderson

1020 Wien, Karmelitermarkt

18. August, 20.30 Uhr

MR. LONG

JP/HK/TW 2017, 129 min., OmU | Regie: SABU

1020 Wien, Karmeliterplatz

20. August, 21.30 Uhr

UNDERDOG (WHITE GOD)

HU/DE/SE 2014, 119 min., OmenglU | Regie: Kornél Mundruczó

1030 Wien, Baumgasse 80/ Arena Wien

24. August, 20.00 Uhr

AM RAND : DIE STADT – REPORTAGEN & NACHRICHTEN AUS WIEN – Wien in privaten Filmen, mit einer Einführung von Stefanie Zingl

ARTHUR UND CLAIRE

T/DE/NL 2018, 100 min., dF | Regie: Miguel Alexandre

1220 Wien, Janis-Joplin-Promenade 8-10

25. August, 21.00 Uhr

GANZ WIEN – Dokumentarische Musik- & Kurzfilmreihe von THEY SHOOT MUSIC – DON ́T THEY

GOOD TIME

US 2017, 100 min., OmU | Regie: Benny & Josh Safdie

1080 Wien, Stadtbahnbögen / Gürtel (verlängerte Laudongasse / Gürtel Nightwalk XXI)

29. August, 20.00 Uhr

1945

HU 2017, 91 min., OmenglU | Regie: Ferenc Török

1020 Wien, Tempelgasse 5

30 August, 20.00 Uhr (Schlechtwetter-Termin: 2. September, 20.00 Uhr)

KÖRPER UND SEELE

HU 2017, 110 min., OmU | Regie: Ildikó Enyedi

1150 Wien, Burjanplatz

31. August, 20.00 Uhr

DIE UNGLAUBLICHEN

US 2004, 115 min., dF | Regie: Brad Bird

1140 Wien, Matznerpark

31. August, 20.00 Uhr

WHO AM I – KEIN SYSTEM IST SICHER

DE 2014, 105 min., dF | Regie: Baran bo Odar

1210 Wien, Marco-Polo-Platz 9

Volxkino-Showdown im September 2018

1. September, 20.00 Uhr

SHAUN OF THE DEAD

GB 2004, 99 min., dF | Regie: Edgar Wright

1040 Wien, Alois-Drasche-Park

1. September, 20.00 Uhr

DIE MIGRANTIGEN

AT 2017, 90 min., dF | Regie: Arman T. Riahi

1220 Wien, Pirquetgasse 7, Actin-Park

6. September, 19.30 Uhr

DAS LEUCHTEN DER ERINNERUNG

IT/US 2017, 112 min., OmU | Regie: Paolo Virzì

1200 Wien, Wallensteinplatz

7. September, 19.30 Uhr (Schlechtwetter-Termin: 8. September, 19.30 Uhr)

THE BIG SICK

US 2017, 120 min., OmU | Regie: Michael Showalter

1160, Johann-Nepomuk-Berger-Platz

7. September, 19.30 Uhr

DOCTEUR KNOCK – EIN ARZT MIT GEWISSEN NEBENWIRKUNGEN

FR/BE 2017, 113 min., dF | Regie: Lorraine Lévy

1210 Wien, Am Spitz 1 (vor dem Amtshaus)

8. September, 19.30 Uhr

EIN DORF SIEHT SCHWARZ

FR 2016, 115 min., OmU | Regie: Julien Rambald

1030 Wien, Schweizergarten

14. September, 19.30 Uhr

MORRIS AUS AMERIKA

DE/US 2016, 91 min., dF, tlw OmU | Regie: Chad Hartigan

1020 Wien, Max-Winter-Platz

>> Mehr zu den einzelnen Volxkino-Filmen finden Sie hier sowie auf Facebook.

>> Kino am Dach 2018: Das Filmprogramm

>> Kino unter Sternen 2018: Das Filmprogramm

