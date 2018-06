Arena Sommerkino 2018: Das komplette Filmprogramm beim Open-Air-Kino in Wien

Das Arena Sommerkino kann auch in diesem Sommer mit seiner alternativen Filmauswahl und mit dem Flair im stimmungsvollen Innenhof des alten Schlachthofes bei Besuchern punkten. Bei der Filmauswahl wurde auch heuer wieder versucht, einen breiten Fächer zwischen Unterhaltung, Mainstream und politischem Anspruch gerezu bieten.

Schlechtwetter tut dem Film-Vergnügen beim Sommerkino in der Arena übrigens keinen Abbruch – Wind und Kälte wird dank bereitgelegter Decken getrotzt, und bei Regen bieten die Terrasse der großen Halle und die überdachte Open Air Bühne den Zusehern Schutz vor der Unbill des Wetters. Tickets kosten sechs Euro.

Arena Sommerkino 2018: Das Programm bei jedem Wetter

16. August, 20.00 Uhr

Mad Max: Fury Road – Black & Chrome Edition

17. August, 20.00 Uhr

Patti Cakes

18. August, 20.00 Uhr

Space is the Place

19. August, 20.00 Uhr

Shut up and play the Piano

20. August, 20.00 Uhr

FREIER EINTRITT: Underdog (White God) – VOLXKINO

Di., 21. August, 20.00 Uhr

Die beste aller Welten

22. August, 20.00 Uhr

Helle Nächte

(Red)