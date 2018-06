Kino wie noch nie 2018: Das Programm des Sommerkinos im Wiener Augarten

Zur 10. Ausgabe von Kino wie noch nie lädt das Filmarchiv Austria gemeinsam mit der Viennale von 28. Juni bis 26. August 2018 wieder in den Wiener Augarten. Gleichzeitig wird damit noch ein weiteres Jubiläum begangen: Vor 20 Jahren richtete das Filmarchiv Austria sein erstes Sommerkino am Augartenspitz aus.

Das Publikum kann sich auch heuer wieder auf spannende Arbeiten freuen, die auf internationalen Festivals reüssieren, und nun ihre Österreich-Premiere im Augarten feiern. Wie schon im letzten Jahr erfahren auch zahlreiche neue österreichische Filme ihre Wien-Premieren bei Kino wie noch nie – in Anwesenheit der Filmemacher, die für Publikumsgespräche zur Verfügung stehen.

Kino wie noch nie 2018 in Wien mit Schwerpunkt “Make Love, Not War”

In diesem Jahr wird der im April verstorbene tschechische Regisseur und zweifacher Oscar-Preisträger Miloš Forman mit einer Auswahl von fünf Filmen geehrt – darunter sein Hippie Musical “Hair”. Dieses wiederum ist Teil eines weiteren Schwerpunkts unter dem Titel “Make Love, Not War”, in dem anhand ausgewählter Beispiele dem Lebensgefühl des Jahres 1968 nachgespürt wird.

Aus zehn Jahren und zehn Ausgaben werden außerdem die zehn beliebtesten Filme in einem Best Of: KINO WIE NOCH NIE gezeigt. In der Reihe Cinema Sessions treffen heuer österreichische Stummfilmklassiker auf zeitgenössische Musikuntermalung. Und natürlich geben sich die besten Filme des letzten Kinojahres wieder ein Stelldichein im Freiluftkino.

Das Programm im Juni & Juli beim Kino wie noch nie 2018

28. Juni, 21.30 Uhr

FRAUENEHRE

A 1918, R: Georg Kundert, OF, Live-Musik

29. Juni, 21.30 Uhr

M – EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER

D 1931, R: Fritz Lang, OF

30. Juni, 21.30 Uhr

FOXTROT

IL/CH/D/F 2017, R: Samuel Maoz, OmU

1. Juli, 21.30 Uhr

CASABLANCA

US 1942, R: Michael Curtiz, OF

2. Juli, 21.30 Uhr

HORÍ, MÁ PANENKO

CSSR/I 1967, R: Miloš Forman, OmU

3. Juli, 21.30 Uhr

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MO

US 2017, R: Martin McDonagh, OmU

4. Juli, 21.30 Uhr

KISS ME, STUPID

US 1964, R: Billy Wilder, OF

5. Juli, 21.30 Uhr

EASY RIDER

US 1969, R: Dennis Hopper, OmU

6. Juli, 21.30 Uhr

ZAMA

RA/BR/E/F 2017, R: Lucrecia Martel, OmU

7. Juli, 21.30 Uhr

BACK TO THE FATHERLAND

A 2017, R: Kat Rohrer, Gil Levanon, OmU

8. Juli, 21.30 Uhr

EXIT … NUR KEINE PANIK

A/BRD 1980, R: Franz Novotny, OF

9. Juli, 21. 30 Uhr

WESTERN

D/A/BG 2017, R: Valeska Grisebach, OmU

10. Juli, 21.30 Uhr

SODOM UND GOMORRHA

A 1922, R: Mihály Kertész, dt. ZT

11. Juli, 21.30 Uhr

ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST

US 1975, R: Miloš Forman, OF

12. Juli, 21.30 Uhr

MONTEREY POP

US 1968, R: D. A. Pennebaker, OF

13. Juli, 21.30 Uhr

THE THIRD MAN

GB 1949, R: Carol Reed, OF

14. Juli, 21.30 Uhr

UTOYA 22. JULI

N 2018, R: Erik Poppe, OmU

15. Juli, 21.30 Uhr

SHUT UP AND PLAY THE PIANO

D/GB 2018, R: Philipp Jedicke, OmU

16. Juli, 21.30 Uhr

303

D 2018, R: Hans Weingartner, OF

17. Juli, 21.30 Uhr

HAIR

US 1979. R: Miloš Forman, OF

18. Juli, 21.30 Uhr

ZERSCHLAG MEIN HERZ

A 2018, R: Alexandra Makarová, OF

19. Juli, 21.30 Uhr

ABSCHIED VON DEN ELTERN

A 2017, R: Astrid J. Ofner, OF

20. Juli, 21.30 Uhr

TRANSIT

D/F 2018, R: Christian Petzold, OmU

21. Juli, 21.30 Uhr

MORE

BRD/LUX 1969, R: Barbet Schroeder, OmeU

22. Juli, 21.30 Uhr

PLAYTIME

F/I 1967, R: Jacques Tati, OmU

23. Juli, 21.30 Uhr

GET OUT

US/J 2017, R: Jordan Peele, OF

24. Juli, 21.30 Uhr

ÜBERRASCHUNGSFILM

25. Juli, 21.30 Uhr

THE SHAPE OF WATER

US 2017, R: Guillermo del Toro, OmU

26. Juli, 21.30 Uhr

A CLOCKWORK ORANGE

GB/US 1971, R: Stanley Kubrick, OF

27. Juli, 21.30 Uhr

ZU EBENER ERDE

A 2018, R: Bergmann, Franz, Werani, OF

28. Juli, 21.30 Uhr

CALL ME BY YOUR NAME

I/F/BR/US 2017, R: L. Guadagnino, OmU

29. Juli, 21.30 Uhr

ALMOST FAMOUS

US 2000, R: Cameron Crowe, OF

30. Juli, 21.30 Uhr

I, TONYA

US 2017, R: Craig Gillespie, OmU

31. Juli, 21.30 Uhr

DIE SKLAVENKÖNIGIN

A 1924, R: Mihály Kertész, dt. ZT

Die Filme im August 2018 im Augarten

1. August, 21.00 Uhr

TEHERAN TABU

A/D 2017, R: Ali Soozandeh, OmU

2. August, 21.00 Uhr

AMADEUS

US 1984, R: Miloš Forman, OmU

3. August, 21.00 Uhr

WEAPON OF CHOICE

A 2017, R: F. Ofner, E. Hausberger, OF

4. August, 21.00 Uhr

COCOTE

DOM/RA 2017, R: N. C. Santos Arias, OmU

5. August, 21.00 Uhr

INGLOURIOUS BASTERDS

US/D 2017, R: Quentin Tarantino, OmU

6. August, 21.00 Uhr

LA STANZA DEL FIGLIO

I/F 2001, R: Nanni Moretti, OmU

7. August, 21.00 Uhr

ORLAC’S HÄNDE

A 1925, R: Robert Wiene, dt. ZT

8. August, 21.00 Uhr

ONE, TWO, THREE

US 1961, R: Billy Wilder, OmU

9. August, 21.00 Uhr

ZABRISKIE POINT

US 1970, R: Michelangelo Antonioni, OmU

10. August, 21.00 Uhr

AUFBRUCH

A 2018, R: Ludwig Wüst, OF

11. August, 21.00 Uhr

DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT

US 2018, R: Gus Van Sant, OF

12. August, 21.00 Uhr

NAPOLI VELATA

I 2017, R: Ferzan Ozpetek, OmU

13. August, 21.00 Uhr

THE PEOPLE VS. LARRY FLYNT

US 1996, R: Miloš Forman, OmU

14. August, 21.00 Uhr

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

GB/US 1975, R: Jim Sharman, OmU

15. August, 21.00 Uhr

3 TAGE IN QUIBERON

A/F/D 2018, R: Emily Atef, OmU

16. August, 21.00 Uhr

DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

CH 2017, R: Petra Biondina Volpe, OmU

17. August, 21.00 Uhr

KOYAANISQATSI

US 1982, R: Godfrey Reggio, ohne Dialog

18. August, 21.00 Uhr

VIENNALE ÜBERRASCHUNGSFILM

19. August, 21.00 Uhr

BLUE VELVET

US 1986, R: David Lynch, OmU

20. August, 21.00 Uhr

L’ANIMALE

A 2018, R: Katharina Mückstein, OF

21. August, 21.00 Uhr

DIE BAULICHE MASSNAHME

A 2018, R: Nikolaus Geyrhalter, OmU

22. August, 21.00 Uhr

UNDIR TRÉNU

IS 2017, R: Hafsteinn G. Sigurðsson, OmU

23. August, 21.00 Uhr

DIE STADT OHNE JUDEN

A 1924, R: Hans Karl Breslauer, dt. ZT

24. August, 21.00 Uhr

LADY BIRD

US 2017, R: Greta Gerwig, OmU

26. August, 21.00 Uhr

WALDHEIMS WALZER

A 2018, R: Ruth Beckermann, OmU

