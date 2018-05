Wiener Donaukanaltreiben mit breiter Gastronomie und coolen Vibes

Das Erholungsgebiet am Donaukanal zählt mit seinem breiten Gastronomie-Angebot und einer Vielzahl an Clubs für alle Nachtschwärmer zu einem der wichtigsten Kulturschauplätze der Stadt. Das jährliche Donaukanaltreiben ist als Festival für Musik, Kunst und Kultur fixer Bestandteil der Wiener Event-Szene und präsentiert zur 12. Ausgabe vom 31. Mai bis 3. Juni wieder einen bunten Programm-Mix für alle Generationen und Geschmäcker. Auch dieses Mal findet das gratis Festival von der Spittelau bis zur Franzensbrücke vier Tage lang statt.

Mit Flohmarkt beim Werk, Food- & Kunst-Markt bei der Salztorbühne und Live-Acts bei der Strandbar Herrmann, der Hafenkneipe, dem Werk, der Adria, dem Central Garden und dem Badeschiff verspricht schon das Opening eine vielseitige Mischung für Jung und Alt. Live on stage sind unter anderem Die Buben im Pelz, Dirk Stermann, Heast, Bernhard Eder und die Sofa Surfers.

Feinster Hip Hop aus Österreich

Mit den Hip Hop-Legenden Schönheitsfehler, den Jungs von Yukno und der Sängerin Sabine Stieger steht an diesem Tag nicht nur die deutsche Sprache im Vordergrund, sondern vor allem viel Tiefgang und Musik mit Message. Auch das beliebte 1. WienerBootstaxi dreht wieder seine gratis Runden am Kanal, also einsteigen und immer der Sonne nach. DJ-Action bieten am Freitag unter anderem das Badeschiff, die Hafenkneipe und die neue Location Blumenwiese.

Samstags werden an Locations wie der Salztorbühne und der Summerstage Bands wie Garish, Isolation Berlin, Anger, I’m a Sloth, Onk Lou und Samt live ihr Bestes geben. Im Flex, im Werk und in der Grellen Forelle geht es für alle Party People bis in die frühen Morgenstunden indoor weiter. Außerdem: Brunchen, Public Viewing Österreich-Deutschland, Cocktail-Happy Hour und ein Besuch vom Kasperl für die Kids.

Yoga in Wiener Strandbar Herrmann

Aufstehen mit Yoga in der Strandbar Herrmann, Shoppen und Essen bei der Salztorbrücke, für die Kids wird währenddessen bei der Summerstage gesorgt. Die Acts am großen Abschlusstag: The Big Kaminsky, Drew Rouse Band, Kids’n’Cats, Cari Cari, Zinn, Felix Vodnyansky, Leoniden und Tenta.